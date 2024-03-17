Dikkat! Damar yolu ile verilen serumda tespit edildi: Uzmanı, "Artık yeniden düşünmemiz gerekiyor" dedi

DAMAR YOLU İLE YÜZLERCE MİKROPLASTİK

Kanda yapılan bir çalışmada, damardaki kan plaklarında var olan mikroplastiklerin kalp krizi riskini çok ciddi miktarda artırdığının ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Sedat Gündoğdu ise "Ancak damarlarda bu kadar mikroplastiğin nasıl varolduğuna dair bir araştırma yoktu. Bu çalışmayla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk. Çalışma sonucundaki değerlendirmede, bir kişinin OECD ülkesinde hastaneye yatma süresi üzerinden yaptığımız hesaplamada, 1 yılda yaklaşık 200 ile 350 arasında mikroplastiği sadece bu tedavi yöntemiyle, damar yolu sıvıları ile vücuduna aldığını tespit ettik" dedi.