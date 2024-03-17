HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dikkat! Damar yolu ile verilen serumda tespit edildi: Uzmanı, "Artık yeniden düşünmemiz gerekiyor" dedi

Dikkat! Damar yolu ile verilen serumda tespit edildi: Uzmanı, "Artık yeniden düşünmemiz gerekiyor" dedi

17.03.2024 11:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceledi. İncelemeyle 1 litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğu tespit edildi! Damar yolu ile verilen serumda mikroplastik çıkarken, Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, "Plastiğin insanlar ve diğer canlılar ile bu kadar yakın temasta bulunması konusunu artık yeniden düşünmemiz gerekiyor" dedi, cam serum kullanımına dikkat çekti.

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Gündoğdu ile Öğr. Gör. Dr. Uğur Çağlayan ve Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli Dr. Kristian Syberg ve Tiffany Ramos, mikroplastikler ile ilgili ortak bir çalışmaya imza attı.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

Çalışma kapsamında piyasada satılan PVC ve polipropilen ambalajlı serumlar incelendi ve bunların içerisindeki sıvılarda mikro plastik olup olmadığı araştırıldı.

Çarpıcı sonuçların çıktığı çalışma, hakemli, bilimsel ve akademik bir dergi olan Environmental Toxicology and Pharmacology'da yayımladı.

ECZANELERDEN FARKLI TİP AMBALAJLARDAKİ SERUM SIVILARI TOPLANDI

ECZANELERDEN FARKLI TİP AMBALAJLARDAKİ SERUM SIVILARI TOPLANDI

1 yıl süren çalışmanın detaylarını paylaşan Öğr. Gör. Dr. Uğur Çağlayan, "Çukurova Üniversitesi Merkezi Laboratuvarı'nda yaptığımız çalışma için bölgemizdeki eczanelerden farklı tip ambalajlardaki serum sıvılarını topladık. Bu sıvıları aynen hastaya verilir gibi bir filtreden damıttık ve filtre üzerinde tutunan polimerleri, mikroplastik dediğimiz parçacıkları, ileri gelişmiş Raman analizi ile belirledik. 13 farklı markadan aldığımız serum ürünlerinin içerisinde 1 litrede 65 adet olacak şekilde mikroplastik olduğunu saptadık" diye konuştu.

DAMAR YOLU İLE YÜZLERCE MİKROPLASTİK

DAMAR YOLU İLE YÜZLERCE MİKROPLASTİK

Kanda yapılan bir çalışmada, damardaki kan plaklarında var olan mikroplastiklerin kalp krizi riskini çok ciddi miktarda artırdığının ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Sedat Gündoğdu ise "Ancak damarlarda bu kadar mikroplastiğin nasıl varolduğuna dair bir araştırma yoktu. Bu çalışmayla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk. Çalışma sonucundaki değerlendirmede, bir kişinin OECD ülkesinde hastaneye yatma süresi üzerinden yaptığımız hesaplamada, 1 yılda yaklaşık 200 ile 350 arasında mikroplastiği sadece bu tedavi yöntemiyle, damar yolu sıvıları ile vücuduna aldığını tespit ettik" dedi.

"ARTIK YENİDEN DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR"

"ARTIK YENİDEN DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR"

Özellikle sağlık sektöründe plastiğe maruziyeti azaltmanın önemini anlatan Prof. Dr. Gündoğdu, "Plastiğin insanlar ve diğer canlılar ile bu kadar yakın temasta bulunması konusunu artık yeniden düşünmemiz gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çukurova Üniversitesi Adana Danimarka adana çukurova serum
En Çok Okunan Haberler
7 milyon dolarlık malikanesi kül oldu! Ünlü oyuncu kedilerinin halini paylaştı

7 milyon dolarlık malikanesi kül oldu! Ünlü oyuncu kedilerinin halini paylaştı

Yüzüne 40 dikiş atıldı, dehşet anlarını anlattı!

Yüzüne 40 dikiş atıldı, dehşet anlarını anlattı!

4 il için uyarı: "İhtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz"

4 il için uyarı: "İhtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz"

Wanda Nara'nın araba pozuna yorum yağdı! "Yenge ayıp oluyor artık"

Wanda Nara'nın araba pozuna yorum yağdı! "Yenge ayıp oluyor artık"

Eylem Tok'un oğlu da mı böyle yapacak?

Eylem Tok'un oğlu da mı böyle yapacak?

Sandık zaferi bekleyen Putin'in gözünü kan bürüdü

Sandık zaferi bekleyen Putin'in gözünü kan bürüdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.