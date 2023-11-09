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  4. 'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu

'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu

09.11.2023 22:47 | Son Güncelleme:
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Son günlerin en sansasyonel ismi Dilan Polat'ın adı bir şehri karıştırmaya yetti. Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcunun Dilan Polat soruşturmasında tutuklandığı söylentisi bir anda hızla yayıldı. O kuyumcuda ziynet eşyaları olanlar ise altınlarını geri almak için kuyumcuda izdihama neden oldu. Kuyumcu yaptığı açıklamada, "İşimizin başındayız, herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Türkiye Dilan-Engin Polat soruşturmasını konuşurken gerçek olmayan bir haber Ordu'da karışıklığa neden oldu. Bir kuyumcunun Polat soruşturmasında tutuklandığı dedikodusu yayıldı. Kuyumcuda değerli eşyalarını tutanlar paralarını kaybetme korkusu yaşayarak kuyumcuya akın etti.

Günün önemli manşetleri

TUTUKLANMIŞLARDI

Lüks yaşantısıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bazı illerde operasyon devam ederken gözaltı sayısı da artıyor.
Medyada sıkça yer bulan Polat ailesinin adli süreci sonrası ortaya çıkan bir dedikodu Ordu'da karışıklığa neden oldu. Fatsa ilçesinde kuyumculuk yapan bir şahsın Polat soruşturması kapsamında tutuklandığı iddiası bir anda hızla yayıldı. O kuyumcuda değerli eşyaları bulunan vatandaşlar ise paralarını kurtarmak için kuyumcuya akın etti.

KALABALIK SOKAĞA TAŞTI

KALABALIK SOKAĞA TAŞTI
Haberi yayılmasıyla her geçen dakika kalabalık daha da arttı. Kuyumcunun sokağında adeta kuyruk oluştu. Söz konusu kuyumcunun içinde çekilen görüntüler bir anda sosyal medyada gündem olurken kuyumcudan, "İşimizin başındayız, herhangi bir sıkıntı yok" açıklaması geldi.
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Adem Metan, "Günün en enterasan haberi Ordu’dan sanırım. Fatsa’da halkın güvendiği, ziynet eşyalarını emanet bıraktığı kuyumcunun Dilan - Engin Polat davasında tutuklandığına dair dedikodu yayılmış.
Öyle olunca da emanette ziynet eşyası olan Fatsalılar kuyumcu dükkanına akın etmiş." ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Ordu Fatsa Dilan Polat
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