HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dilan ve Engin Polat operasyonunda yeni gelişme! El konulan lüks araçlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi

Dilan ve Engin Polat operasyonunda yeni gelişme! El konulan lüks araçlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi

02.11.2023 17:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan ve Engin Polat’a yönelik yapılan operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine ait olan 24 araca tedbir konuldu. El konulan lüks araçlardan 13 tanesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde basına gösterildi.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyonlar kapsamında, Polat ailesine ait olan 24 araca tedbir konuldu.

LÜKS ARAÇLAR YEDİEMİN OTOPARKINDA BEKLETİLECEK

El konulan lüks araçlardan 13 tanesi polis ekipleri tarafından çekici ile çekildi. Dilan Polat ve Engin Polat’a ait farklı marka ve modellerdeki otomobiller sergilenmek üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Öte yandan Polat çiftine ait soruşturma tamamlanana kadar el konulan araçların Yediemin otoparkında bekletileceği öğrenildi. (İHA)


Günün önemli manşetleri

Dilan ve Engin Polat ailesine ait araçlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi

Dilan Polat ve Engin Polat'a ait olan aralarında lüks otomobillerin de olduğu araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

İstanbul'daki otelde düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı

İstanbul'daki otelde düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.