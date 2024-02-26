Doğum kontrolünde yeni yöntem! Uzman isim açıkladı: İlişki sırasında erkekler de kalıcı olarak korunabiliyor

"ERKEKLER DE KORUNABİLİR"

İlişki sırasında erkeklerin de korunabileceğinin altını çizen Opr. Dr. Allahverdiyeva, “Gebelikten koruma denince akla kadınlar için tasarlanan yöntemler gelir fakat hem kadın hem de erkekler için korunma yöntemleri mevcuttur. Erkeklerin sık kullandığı korunma yöntemleri kondom kullanımı ve geri çekmedir. Kalıcı korunma yöntemi olarak ise ‘vazektomi’ ameliyatı uygulanır. Takvim yöntemi, geri çekme, vajinal duş gibi geleneksel yöntemler halk arasında çok sık kullanılsa da biz daha çok medikal yöntemleri öneriyoruz. Yine sık kullanılan prezervatifler bariyer yöntemleridir ve cinsel yolla bulaşıcı hastalıklardan da korurlar” diye konuştu.