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    4. Doğum kontrolünde yeni yöntem! Uzman isim açıkladı: İlişki sırasında erkekler de kalıcı olarak korunabiliyor

    Doğum kontrolünde yeni yöntem! Uzman isim açıkladı: İlişki sırasında erkekler de kalıcı olarak korunabiliyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.02.2024 16:08
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    İlişki sırasında erkeklerin de korunabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Nigar Allahverdiyeva, “Gebelikten koruma denince akla kadınlar için tasarlanan yöntemler gelir fakat erkekler için de korunma yöntemleri mevcuttur. Erkeklerde kalıcı korunma yöntemi olarak ’vazektomi’ ameliyatı uygulanabilir” dedi.

    Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Nigar Allahverdiyeva, doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

    "ERKEKLER DE KORUNABİLİR"

    "ERKEKLER DE KORUNABİLİR"

    İlişki sırasında erkeklerin de korunabileceğinin altını çizen Opr. Dr. Allahverdiyeva, “Gebelikten koruma denince akla kadınlar için tasarlanan yöntemler gelir fakat hem kadın hem de erkekler için korunma yöntemleri mevcuttur. Erkeklerin sık kullandığı korunma yöntemleri kondom kullanımı ve geri çekmedir. Kalıcı korunma yöntemi olarak ise ‘vazektomi’ ameliyatı uygulanır. Takvim yöntemi, geri çekme, vajinal duş gibi geleneksel yöntemler halk arasında çok sık kullanılsa da biz daha çok medikal yöntemleri öneriyoruz. Yine sık kullanılan prezervatifler bariyer yöntemleridir ve cinsel yolla bulaşıcı hastalıklardan da korurlar” diye konuştu.

    "HORMONLU KORUNMA YÖNTEMLERİ"

    "HORMONLU KORUNMA YÖNTEMLERİ"

    Hormonlu korunma yöntemlerine de değinen Opr. Dr. Allahverdiyeva, şu bilgileri paylaştı:

    “Hormonlu korunma yöntemleri hem içerik hem de kulanım şekline göre değişiklik gösterebiliyor. Hormonlu haplar arasında sadece progesteron içeren minipil dediğimiz haplar, pratikte sık kullandığımız östrojen ve progesteron içerikli haplar, acil kontrasepsiyon amaçlı kullandığımız ertesi gün hapları bulunmaktadır.

    Kalıcı koruma için ise kadınlarda tüp ligasyonu, erkeklerde vazeketomi ameliyatları uygulanır. Kadınlarda kullanılan ertesi gün hapları acil ve beklenmedik durumlarda istenmeyen gebelikleri önlemek amaçlıdır. Etkisi kullanma zamanına göre değişir. Korunmasız ilişki sonrası ilk 24-72 saat içinde alınması gerekir. Düzenli korunma yöntemi şeklinde kullanılmamalıdır.”

    "CİLT ALTI İMPLANTI"

    "CİLT ALTI İMPLANTI"

    Cilt altı implanttan da bahseden Opr. Dr. Allahverdiyeva, “Progeseteron hormonu içeren 4 cm boyutunda bir araçtır. Koruyuculuğu yüksektir, 3 yıllık koruma sağlar. Poliklinik şartlarında lokal anestezi ile birkaç dakikada uygulanır.

    Aktif kullanılmayan üst kolun iç yüzeyine yerleştirilir. Takıldıktan sonra günlük aktivitelere hemen devam edilebilir. Düzenli ilaç kullanmak istemeyen hastalarda ve emziren kadınlarda güvenle kullanabilir” dedi.

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