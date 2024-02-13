Doktorun verdiği ilacı içti, derisi çürüdü ve parmakları kesildi! 40'tan fazla ülke o ilacı yasakladı

İspanya’da yabancılara karşı kullanılan ve “öldürücü ağrı kesici” olarak da bilinen ilaç birçok insanın hayatını kararttı. İspanya’da yaşayan İrlandalı bir kadın, uygulanan tedavinin ardından septik şoka girdiğini ve derisinin “çürümeye” başladığını anlatarak şaşkınlık yarattı.
Talihsiz kadının ayaklarının ve parmaklarının bir kısmı kesilirken doktorlar semptomlarını kullanılan ilaca bağladı. 69 yaşındaki hasta, omuz ağrısı nedeniyle, “doktorların talimatına uyarak” ilacı aldıktan sonra neredeyse hayatını kaybedeceğini belirtti. Kadına, “et yiyen hastalık” olarak bilinen Nekrotizan Fasiit nedeniyle çene enfeksiyonu teşhisi konuldu. Nekrotik dokunun yanı sıra bazı bezler ve kasların alınması için boynundan dört ameliyat geçirmek zorunda kalan kadının boynunda büyük bir yara izi kaldı ve şekil bozukluğu yaşadı.
Yaşadıklarıyla ilgili konuşan kadın, “Artık bir enkaz gibi görünüyorum, hissediyorum ve iyileşmem çok uzun zaman alacak ama bir daha asla aynı olmayacağım. Bu korkunç deneyimden sonra henüz bitmemiş uzun bir tıbbi ve duygusal sorun listem var. Hayatım artık berbat, kalitesiz ve sürekli bir acı var, artık aynada kendimi tanıyamıyorum!” şeklinde konuştu.
Söz konusu ağrı kesici, dünya çapında 40'tan fazla ülkede yasaklandı ancak İspanya'daki doktorlar arasında hala popüler olmaya devam ediyor. İlaç; beyaz kan hücrelerini yok eden, sepsis riskini artıran ve hatta organ yetmezliğini ve diğer korkunç komplikasyonları tetikleyen, agranülositoz olarak bilinen bir duruma neden olabiliyor.
Son yıllarda İspanya’da yaşayan yüzlerce göçmen, söz konusu ilacın korkunç yan etkilerinden bahsederek kullanılan kişiler üzerinde ölümcül olabileceğini söyledi. Ağrı kesici ilacın karşıtı kampanyalar düzenleyen Cristina Garcia del Campo, geçtiğimiz ay, omuz ağrısı nedeniyle aynı ilaç reçete edildikten sadece dört gün sonra ölen İngiliz Mark Brooks'a dikkat çekti. Campo, 2016'dan bu yana ilaç verildikten sonra yaklaşık 40 Britanyalının öldüğünü bildiğini ve gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini ekledi.