Doktorun verdiği ilacı içti, derisi çürüdü ve parmakları kesildi! 40'tan fazla ülke o ilacı yasakladı

"ENKAZ GİBİ GÖRÜNÜYORUM"

Yaşadıklarıyla ilgili konuşan kadın, “Artık bir enkaz gibi görünüyorum, hissediyorum ve iyileşmem çok uzun zaman alacak ama bir daha asla aynı olmayacağım. Bu korkunç deneyimden sonra henüz bitmemiş uzun bir tıbbi ve duygusal sorun listem var. Hayatım artık berbat, kalitesiz ve sürekli bir acı var, artık aynada kendimi tanıyamıyorum!” şeklinde konuştu.