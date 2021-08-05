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  4. Drone ile görüntülendi! Alevler Kemerköy Termik Santraline böyle ilerledi

Drone ile görüntülendi! Alevler Kemerköy Termik Santraline böyle ilerledi

05.08.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’yi diken üstünde bırakan ve 8 gündür mücadele edilen Muğla’daki orman yangınlarında en zorlu anlardan biri Kemerköy Termik Santrali bölgesinde yaşandı. Türkiye’yi diken üstünde tutan yangında alevlerin termik santrale ilerleyişi drone ile saniye saniye kaydedildi.

Muğla’nın 7 ayrı ilçesinde zaman zaman 14 ayrı noktada devem eden orman yangınlarına ülkenin dört bir yanından ve çeşitli dost ülkelerden gelen ekipler müdahale etti.

Yaklaşık 200 saatten bu yana alevlerle mücadelenin sürdüğü Muğla’daki en kritik noktalardan biri olan Ören Bölgesi’nde bulunan Kemerköy Termik Santrali’nde olağanüstü bir tedbir alınmasına rağmen alevle hendekleri aşıp termik santrale ulaştı.
Havadan ve karadan müdahalelerin aralıksız sürdüğü yangında gerek olumsuz iklim koşulları gerekse arazi yapısı nedeniyle alevlerin termik santrale ilerleyişi drone ile saniye saniye kaydedildi.

BAKAN DÖNMEZ'DEN TERMİK SANTRAL AÇIKLAMASI

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali’nin yangından çok fazla etkilenmediğini, santralin ana ünitelerinde herhangi bir ciddi bir durumun söz konusu olmadığını, santralin tamamen yandığı iddialarının asılsız olduğunu ifade etti. (İHA)

Bakan Dönmez'den Kemerköy Termik Santrali açıklamasıBakan Dönmez'den Kemerköy Termik Santrali açıklaması

ALEVLERİN İLERLEYİŞİ GÖRÜNTÜLENDİ

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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