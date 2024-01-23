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DSÖ'den yeni salgın uyarısı! Vakalar önceki yıla göre 30 kat arttı: 'Acil önlem alınmalı'

23.01.2024 18:17 | Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Kızamık vakalarının 2023’te önceki yıla göre 30 kat arttığına dikkat çeken DSÖ, acil önlem alınması gerektiğini duyurdu. Her yaş grubunu etkilediği belirten kızamık ile ilgili olarak 5 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Avrupa Bölgesi'nde 2022’de 941 olan vaka sayısı, 2023’te 30 binin üstüne çıktığı aktarıldı.

DSÖ Avrupa, bugün yaptığı açıklamada kızamık vakalarındaki hızlı artışa dikkat çekerek acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. DSÖ Avrupa açıklamasında “DSÖ Avrupa Bölgesi'nde kızamık vakalarında endişe verici bir artış yaşanıyor. Ocak-Ekim 2023 arasında bölgedeki 53 üye devletin 40'ında 30 binden fazla kızamık vakası bildirildi. Bu, 2022 yılının tamamında bildirilen 941 vakayla karşılaştırıldığında, 30 kattan fazla bir artışı temsil ediyor” dedi.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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"KORUNMANIN TEK YOLU AŞI"

"KORUNMANIN TEK YOLU AŞI"

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, 21 bine yakın hastaneye yatış olduğunu ve 5 kızamık kaynaklı ölüm meydana geldiğini belirtip "Çocukları bu potansiyel tehlikeli hastalıktan korumanın tek yolu aşıdır. Bulaşmayı durdurmak ve daha fazla yayılmayı önlemek için acil aşılama çalışmalarına ihtiyaç var. Kızamığın ortadan kaldırılmasına yönelik ilerlemeyi tehlikeye atabilecek kızamık salgınlarını hızla tespit etmeye ve zamanında müdahale etmeye tüm ülkelerin hazırlıklı olması hayati önem taşıyor" açıklamasını yaptı.

KIZAMIKTAN 5 ÖLÜMLÜ VAKA BİLDİRİLDİ

KIZAMIKTAN 5 ÖLÜMLÜ VAKA BİLDİRİLDİ

2023 vakalarında kızamığın tüm yaş gruplarını etkilediği ve yaş gruplarının ülkeye göre değiştiğini vurgulayan DSÖ Avrupa “Genel olarak, 5 vakadan ikisi 1 ila 4 yaş arası çocuklar arasındaydı ve 5 vakadan biri 20 yaş ve üzeri yetişkinler arasındaydı. Yılın (2023) başından Ekim ayına kadar 20 bin 918 hastaneye kaldırılan vaka rapor edildi ve 2 ülke tarafından kızamığa bağlı 5 ölüm bildirildi” denildi. Kızamık için aşılamanın bölgede 2020-2022 arasında gerilediği ve buna, Kovid-19 salgınının neden olduğu ayrıca ifade edildi.

SALGIN UYARISI

SALGIN UYARISI

DSÖ Avrupa Bölgesi'nde toplamda 1.8 milyondan fazla bebeğin 2020-2022 yılları arasında kızamık aşısını kaçırdığını vurgulayan DSÖ, “Kızamığın endemik bir hastalık olarak ortadan kaldırıldığı ilan edilen birçok ülkede vakalar rapor edilmiştir. Kızamığı ortadan kaldırmayı başaran ülkeler, eğer tüm topluluklarda çok yüksek oranlarda rutin çocukluk çağı aşılaması (en az %95) sürdürmezse, kızamık virüsünün diğer ülkelerden ithal edilmesinin ardından hâlâ büyük ve yıkıcı salgınlar riskiyle karşı karşıya kalacaktır” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kızamık dsö
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