Düğünde dans ederken bir anda yere yığıldı! 15 yaşındaki İrem Kaplan'dan acı haber

Dans ederken bir anda bayılan ve sonrasında hastaneye kaldırıldığı belirtilen Kaplan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DANS EDERKEN BAYILDI, BİR DAHA KALKAMADI

Kahreden olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesindeki bir düğün salonunda meydana geldi.

Ailesi ile komşularının düğününe giden İrem Kaplan, sahneye çıkıp, dans etmeye başladığı sırada düşüp, aniden bayıldı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa süre içinde gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İrem Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastaneden alınan Kaplan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.