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  4. Düğünde dans ederken bir anda yere yığıldı! 15 yaşındaki İrem Kaplan'dan acı haber

Düğünde dans ederken bir anda yere yığıldı! 15 yaşındaki İrem Kaplan'dan acı haber

08.07.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ailesiyle gittiği düğünde fenalaşan 15 yaşındaki İrem Kaplan'dan acı haber geldi.

Dans ederken bir anda bayılan ve sonrasında hastaneye kaldırıldığı belirtilen Kaplan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DANS EDERKEN BAYILDI, BİR DAHA KALKAMADI

Kahreden olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesindeki bir düğün salonunda meydana geldi.
Ailesi ile komşularının düğününe giden İrem Kaplan, sahneye çıkıp, dans etmeye başladığı sırada düşüp, aniden bayıldı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa süre içinde gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İrem Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hastaneden alınan Kaplan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Cenazeyi almaya gelen yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Burada yapılan otopsinin ardından morgdan alındığı Kaplan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi.
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Anahtar Kelimeler:
antalya
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Ne kadar acı bir durum Allah ailesine sabır versin

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