Dünya Hukuk Günü nedir? 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü mesajları ve sözleri...

Her sene 10 Temmuz tarihinde kutlanan ve 10 Temmuz 1967'de ilk kez resmi hale gelen Dünya Hukuk Günü hakkındaki detaylar merak ediliyor. Hukukçular ve vatandaşlar Dünya Hukuk Günü kutlaması için mesajları araştırıyor. Peki Dünya Hukuk günü nedir, ne anlama gelir?

Dünya Hukuk Günü nedir?

Dünya Hukuk Günü'nün ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hukuk kelimesi Arapça dilinde “hak” kökünden gelmektedir ve hak sözcüğünün çoğulu şeklinde bilinmektedir.

Arapça'da ise “hak” kelimesinin çoğulu “ah’kak”tır. Türk Dil Kurumu’na göre hukuk kelimesinin anlamı için, “Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür”. ifadesi kullanılmaktadır.

Dünya Hukuk Günü ne zaman ilan edildi? Ayrıca hukukun “haklar” anlamı da vardır. 10 Temmuz 1967 günü Cenevre’de, Bakanlar Kurulu kararı ile beraber 10 Temmuz günü Dünya Hukuk Günü olarak ilan edilmiştir.

İlk olarak 1967 yılında kutlanmaya başlanan Hukuk günü, bu sene Cumartesi gününe denk gelmektedir. Toplumu ve devleti ilgilendiren önemli bir alan olan hukuk; yasama, yürütme,yargı iş birliği ile birlikte yürütülmek istenmiştir. Dünya Hukuk Günü hukukun üstünlüğünü, demokratik, toplum için adaletli bir devlet anlayışını destekleyip öne sürmektedir.