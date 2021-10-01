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Dünyada genetiği bozulmamış tek saf ırk Türkiye’de

01.10.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme sahasında bulunan alageyiklerde ekim ayının yaklaşmasıyla hareketlilik başladı. Dünyada genetiği bozulmamış olarak tek saf ırkın Türkiye’de bulunduğu alageyikler, doğal alanlarda korumaya alınarak çoğalmaları sağlanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme sahasında, ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte çiftleşme dönemi başladı. Genellikle sürü halinde yaşayan alageyiklerde çiftleşme dönemi sonbahar mevsiminde eylül ayı sonu ile ekim aylarında gerçekleşiyor.

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DOĞAL ALANDA ÜRETİLİYOR, DİĞER YAŞAM ALANLARINA YERLEŞTİRİLİYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, dünyadaki genetiği bozulmamış olarak tek saf ırkın Türkiye’de bulunduğu alageyikler, Düzlerçamında bulunan Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonunda doğal alanda üretiliyor ve ülkedeki diğer yaşam alanlarına yerleştiriliyor.

2011 yılından bu yana istasyondan Aydın Dilek Yarımadası Milli Parkına 22, Muğla Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına 28 ve son olarak Manavgat Beydiğin-Kapan Bölgesine 2020 yılı yerleştirme programı kapsamında Nisan-Mayıs aylarında 14 erkek, Kasım ayında ise 11 dişi olmak üzere toplam 25 alageyik taşındı. (İHA)

GENETİĞİ BOZULMAMIŞ TEK SAF IRK TÜRKİYE'DE

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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