Dünyada genetiği bozulmamış tek saf ırk Türkiye’de

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme sahasında, ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte çiftleşme dönemi başladı. Genellikle sürü halinde yaşayan alageyiklerde çiftleşme dönemi sonbahar mevsiminde eylül ayı sonu ile ekim aylarında gerçekleşiyor.

DOĞAL ALANDA ÜRETİLİYOR, DİĞER YAŞAM ALANLARINA YERLEŞTİRİLİYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, dünyadaki genetiği bozulmamış olarak tek saf ırkın Türkiye’de bulunduğu alageyikler, Düzlerçamında bulunan Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonunda doğal alanda üretiliyor ve ülkedeki diğer yaşam alanlarına yerleştiriliyor.

2011 yılından bu yana istasyondan Aydın Dilek Yarımadası Milli Parkına 22, Muğla Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına 28 ve son olarak Manavgat Beydiğin-Kapan Bölgesine 2020 yılı yerleştirme programı kapsamında Nisan-Mayıs aylarında 14 erkek, Kasım ayında ise 11 dişi olmak üzere toplam 25 alageyik taşındı. (İHA)