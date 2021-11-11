Dünyada yankı uyandıracak: İzmir'deki bazilika sarnıç, kilise çıktı! "Yuhanna İncili burada yazıldı" iddiası

İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazısı, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin destekleriyle sürerken, kazı alanında Hristiyanlık alemi için önemli ipuçlarına ulaşıldı. Hristiyanların, kutsal kitapları olarak kabul ettiği 4 İncil’den biri olan Yuhanna İncili’nin yazıldığı yerin, daha önceleri bazilika sarnıcı olarak değerlendirilen bir yapı olduğu ortaya çıktı.

Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazı alanının en yüksek bölgesinde yer alan ve daha önce bazilika sarnıcı olarak değerlendirilen yapı üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyleyen kazı başkanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu, “Yaptığımız ön incelemede bu yapının yanlış tanımlandığını fark ettik. Çünkü burası bir bazilika değil kilise. Burası bir kilise planına sahip. Yaptığımız çalışmalarda bu görüşlere doğruluk sağlayacak veriler elde ettik. Yapı ilk etapta çatısına kadar yıkık bir yapıydı. Yapı, Aydınoğlu Beyliği döneminde kalenin su ihtiyacını karşılamak için sarnıç haline getirilmiş. Yapının serbest haç planlı bir kilise olduğunu gördük” dedi.