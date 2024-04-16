Dünyanın en büyük ayaklarına sahip! İnternette ahlaksız tekliflere maruz kalıyor! 'Ayakkabı bulmam imkansız'

Tanya konuya ilişkin, "Annem ve babam bana büyürken çok sağlıklı bir özgüven kazandırdı, bu yüzden uzun boylu olmanın kötü bir şey olduğunu düşünmedim. Boyumdan dolayı zorbalığa ya da buna benzer bir şeye maruz kaldığımı hiç hatırlamıyorum. Aslında arkadaşlarım sevilmem ve beğenilmem için benimle çok ilgilendiler." ifadelerine yer verdi.