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Dünyanın en çapkın ülkesi araştırıldı: Türkiye'nin araştırmadaki yeri şaşkına çevirdi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
07.04.2024 09:19
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World Population Review isimli platformun yaptığı araştırma gündeme bomba gibi düştü. Platformun araştırması cinsel ilişki ve çapınlık üzerineydi. Sonuçlar tüm herkesi şaşırtacak cinsten... Araştırma sonuçlarına göre Türkiye dünyanın en çapkın ülkesi oldu. İşte o sonuçlar!

Cinsel ilişkinin Türkiye'de tabu kabul edildiği genel kanının aksine, platformun araştırması çok ilginç sonuçları ortaya çıkardı. Araştırmada ortalama bir kişinin kaç partnerle birliktelik yaşadığı araştırıldı. World Population Review'ın yaptığı açıklamada, "Üçünü parti kaynaklardan aldığımız verileri inceleyerek bu sonuçları ortaya çıkardık" denildi.

Cinsellik üzerine rahat oldukları düşünülen Brezilya ve Fransa gibi ülkeler sıralamada gerilerde yer aldı. Brezilya, ortalama 9 partner ile 25'inci sırada, Fransa 8.1 partner ile 29'uncu sırada yer aldı. ABD ise 10.7 partner ile sıralamada gerilerde yer alırken, Çin ile Hindistan ise ortalama 3.1 partner ile listede son sıralarda yer aldı.

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, Türkiye listede birinci sırada yer aldı. İşte o liste!

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Dünyanın en çapkın ülkesi araştırıldı: Türkiye'nin araştırmadaki yeri şaşkına çevirdi!

AVUSTRALYA

AVUSTRALYA

Avustralya (13.3 partner)

YENİ ZELANDA

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda (13.2)

İZLANDA

İZLANDA

İzlanda (13.0)

GÜNEY AFRİKA

GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika (12.5)

FİNLANDİYA

FİNLANDİYA

Finlandiya (12.4)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye çapkın partner
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