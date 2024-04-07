Dünyanın en çapkın ülkesi araştırıldı: Türkiye'nin araştırmadaki yeri şaşkına çevirdi!

Cinsel ilişkinin Türkiye'de tabu kabul edildiği genel kanının aksine, platformun araştırması çok ilginç sonuçları ortaya çıkardı. Araştırmada ortalama bir kişinin kaç partnerle birliktelik yaşadığı araştırıldı. World Population Review'ın yaptığı açıklamada, "Üçünü parti kaynaklardan aldığımız verileri inceleyerek bu sonuçları ortaya çıkardık" denildi.

Cinsellik üzerine rahat oldukları düşünülen Brezilya ve Fransa gibi ülkeler sıralamada gerilerde yer aldı. Brezilya, ortalama 9 partner ile 25'inci sırada, Fransa 8.1 partner ile 29'uncu sırada yer aldı. ABD ise 10.7 partner ile sıralamada gerilerde yer alırken, Çin ile Hindistan ise ortalama 3.1 partner ile listede son sıralarda yer aldı.

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, Türkiye listede birinci sırada yer aldı. İşte o liste!

