Dünyanın en hızlısı: Rimac Nevera, yeni bir rekora imza attı

Rimac Nevera modelini hatırlayanınız vardır. Elektrikli hiper otomobil, bir süredir dünya basınında kendisine yer bulunuyor. Bunun nedeni otomobilin hız rekorlarını alt üst etmesi. Fakat şimdi 1914 beygir güç üretebilen ve 415 km/s maksimum hıza çıkabilen bu otomobilin kırdığı yeni bir rekor var.

RIMAC NEVERA'DAN YENİ REKOR

Rimac Nevera, DragTimes isimli bir kanalda, Kaliforniya'daki Famoso pistine çıktı. Otomobil bu pistte rekor kırdı.

Otomobil, 400 metreyi 8.58 saniyede katetti. Bu, şirketin haziran ayında Hırvatistan'da kırdığı 8.62 saniyelik resmi olmayan kendi rekorunu kırmaya yetecek kadar hızlıydı.

Nevera aynı zamanda 0'dan 100 km/s hıza sadece 1,9 saniyede ulaştı.

"EN ÇABUK HIZLANAN ARAÇ" Rimac, Famoso pistinde yapılan test ile birlikte "seri üretimde olan ve en çabuk hızlanan araç" unvanının sahibi oldu. Ancak rekorun dikkat çeken bazı noktaları var ve noktalar otomobilin rekorunu daha da geliştirebileceğini gösteriyor.