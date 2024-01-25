Düzce'de feci kaza, çok sayıda yaralı var! Saniyelerle yarıştılar: Küçük kız böyle hayata döndürüldü

Otoyolda otomobil bariyerlere çarptı, 8 kişinin yaralandığı kazada olay yerinde kalbi duran 4 yaşındaki kız çocuğu kalp masajı ile hayata döndürüldü.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Berceste dinlenme tesisleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden C.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün dinlenme tesislerine girmek istediği sırada aniden yaptığı manevra ile kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada otomobil hurdaya dönerken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan G.D., M.D.,S.D., B.T. ile 4 kişi yaralandı. Olay yerinde kalbi duran M.D. sağlık ekiplerinin kalp masajı ile hayata döndürüldü.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücü G.D. ile M.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)