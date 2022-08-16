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  4. Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi

16.08.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gölyaka ilçesindeki kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 19 kişi yaralandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Fındık işçilerini taşıyan İ.Y. idaresindeki 81 BG 173 plakalı traktörün römorku, Toptepe mevkisinde aracın kontrolden çıkması sonucu devrildi. Römorkta bulunanlar yola savruldu.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Gülhan Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılardan 6'sına olay yerinde müdahale edildi, 13 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İki yaralı çocuktan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi

- Gölyaka ilçesindeki kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 19 kişi yaralandı

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi
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Anahtar Kelimeler:
fındık Tarım işçisi Düzce Gölyaka traktör

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