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    4. Düzenli olarak çöp kutularını karıştırıyor! Buldukları şaşkına çevirdi... Hepsini internetten satıyor

    Düzenli olarak çöp kutularını karıştırıyor! Buldukları şaşkına çevirdi... Hepsini internetten satıyor

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    08.03.2024 11:23
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    İngiltere'de yaşayan bir kadın, mağazaların arkasındaki çöp kutularını karıştırdıktan sonra bulduğu ilginç eşyaları ve ürünleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kadının paylaşımları büyük ilgi görürken genç kadının bulduğu pahaca birbirinden değerli ürünleri internet sitesi üzerinden satıyor. Genç kadının sosyal medyadaki paylaşımlarına çok sayıda yorum gelirken bazıları bunu denemeyi düşündüğünü belirtti. Bazıları ise dükkanların bu ürünleri çöpe atmak yerine neden bağışlamadığını sorguladı.

    İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Ella adındaki kadın, atılmış ancak kullanılmamış ve kırılmamış şeyleri bulma umuduyla sık sık çöp kutularını karıştırıyor. Oldukça şaşırtıcı eşyalar ve ürünler bulan genç kadın, bu ürünleri sterilize ettikten sonra internet sitesi üzerinden satıyor ve çok para kazanacağa benziyor.

    ChefGPT

    "ÇÖP KUTULARINI KARIŞTIRMAYI SEVİYORUM" BULDUKLARI İNANILMAZ

    The Sun'da yer alan habere göre; genç kadın bulduklarıyla ilgili TikTok kanalı olan glamourddive'da sık sık paylaşımlar yapıyor.

    Ella'nın, bulduğu en çılgın şeylerden bazılarını paylaştığı bir video özellikle dikkat çekti.

    Genç kadın, bir çöp bidonunu karıştırdığında telefon kılıfı, şarj cihazı ve dokunmatik kalem ucu gibi pek çok elektronik ürün bulduğunu söyledi.

    Genç kadın ayrıca bir keresinde bir evcil hayvan dükkanının dışındaki çöp kutusuna konmuş bir torbada canlı balık da bulduğunu anlattı.

    Balıklardan biri öldü ama kadın bir torba japon balığını kurtarma merkezine götürdü ve onları kurtarmayı başardı.

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    Anahtar Kelimeler:
    internet çöp satış
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