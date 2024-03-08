Düzenli olarak çöp kutularını karıştırıyor! Buldukları şaşkına çevirdi... Hepsini internetten satıyor

İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Ella adındaki kadın, atılmış ancak kullanılmamış ve kırılmamış şeyleri bulma umuduyla sık sık çöp kutularını karıştırıyor. Oldukça şaşırtıcı eşyalar ve ürünler bulan genç kadın, bu ürünleri sterilize ettikten sonra internet sitesi üzerinden satıyor ve çok para kazanacağa benziyor.
The Sun'da yer alan habere göre; genç kadın bulduklarıyla ilgili TikTok kanalı olan glamourddive'da sık sık paylaşımlar yapıyor.
Ella'nın, bulduğu en çılgın şeylerden bazılarını paylaştığı bir video özellikle dikkat çekti.
Genç kadın, bir çöp bidonunu karıştırdığında telefon kılıfı, şarj cihazı ve dokunmatik kalem ucu gibi pek çok elektronik ürün bulduğunu söyledi.
Genç kadın ayrıca bir keresinde bir evcil hayvan dükkanının dışındaki çöp kutusuna konmuş bir torbada canlı balık da bulduğunu anlattı.
Balıklardan biri öldü ama kadın bir torba japon balığını kurtarma merkezine götürdü ve onları kurtarmayı başardı.