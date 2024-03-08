Düzenli olarak çöp kutularını karıştırıyor! Buldukları şaşkına çevirdi... Hepsini internetten satıyor

İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Ella adındaki kadın, atılmış ancak kullanılmamış ve kırılmamış şeyleri bulma umuduyla sık sık çöp kutularını karıştırıyor. Oldukça şaşırtıcı eşyalar ve ürünler bulan genç kadın, bu ürünleri sterilize ettikten sonra internet sitesi üzerinden satıyor ve çok para kazanacağa benziyor.

