HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Eczanelere grip aşısı geldi mi? Grip aşısı ne kadar? Grip aşısı ne zaman olunur?

Eczanelere grip aşısı geldi mi? Grip aşısı ne kadar? Grip aşısı ne zaman olunur?

21.09.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte mevsim değişikliği insanların sağlığını tehdit etmeye başladı. Grip aşılarının fiyatı belli oldu. Ücretler, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan tarafından açıklandı. Öte yandan Saydan, grip aşısının SGK kapsamında olmayacağını ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yer almayan grip aşısı, eylül ayı itibarıyla eczanelerde yerini aldı. Grip aşısı ücretli olarak hastalara sunulacak. Yaklaşık 6 ile 8 ay koruyuculuğu süren grip aşısını yaptırmak için uygun zamanın ekim ve kasım ayları olduğu ifade ediliyor. İşte merak edilenler...

GRİP AŞISI NE KADAR 2021?

Grip aşısı fiyatının 85 lira 12 kuruş olduğu açıklandı.

GRİP AŞISI NE ZAMAN OLUNMALI?

GRİP AŞISI NE ZAMAN OLUNMALI?
Aşının koruyucu etkisi aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlar. Bu sebeple aşı olmak için en uygun zaman, gribin görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir.
Aşı yapılma zamanı olarak ekim ve kasım aylarının tercih edilmesi gerektiği tavsiye edildi. Aşılanmayan kişiler martın sonuna kadar aşı olabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürüyor.

GRİP AŞISINI KİMLER OLAMAZ?

GRİP AŞISINI KİMLER OLAMAZ?
Grip aşısı hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, 6 aylıktan küçük çocuklara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Aşı grip aşısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.