Eczanelere grip aşısı geldi mi? Grip aşısı ne kadar? Grip aşısı ne zaman olunur?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yer almayan grip aşısı, eylül ayı itibarıyla eczanelerde yerini aldı. Grip aşısı ücretli olarak hastalara sunulacak. Yaklaşık 6 ile 8 ay koruyuculuğu süren grip aşısını yaptırmak için uygun zamanın ekim ve kasım ayları olduğu ifade ediliyor. İşte merak edilenler...

GRİP AŞISI NE KADAR 2021?

Grip aşısı fiyatının 85 lira 12 kuruş olduğu açıklandı.

GRİP AŞISI NE ZAMAN OLUNMALI? Aşının koruyucu etkisi aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlar. Bu sebeple aşı olmak için en uygun zaman, gribin görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir.

Aşı yapılma zamanı olarak ekim ve kasım aylarının tercih edilmesi gerektiği tavsiye edildi. Aşılanmayan kişiler martın sonuna kadar aşı olabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürüyor.