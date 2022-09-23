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Edirne'ye gelen Bulgarlar: 500 Euro bozdurduğumuzda bagajı fulleyip dönüyoruz

23.09.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'da 22 Eylül Bağımsızlık Günü'nün hafta sona ile birleştirilmesiyle, Bulgarlar, Edirne'ye akın etti. Kurulan kent pazarlarından alışveriş yapan bir vatandaş, "Burası bize gayet uygun geliyor. Malum euro yüksek olduğu için burada toptan alışveriş yapabiliyoruz. 500 Euro bozdurduğumuzda bir bagaj fulleyip dönebiliyoruz'' derken, bir diğeri, ''Burada da fiyatlar bayağı artmış. Bulgaristan vatandaşı sağ olsun diyorlar. 200 liraya aldığımız eşofmanlar bugün 400 lira olmuş'' dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı. Uygulama sonrası Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı, her geçen gün arttı. Bulgaristan'da 22 Eylül Bağımsızlık Günü tatilinin hafta sonu ile birleştirilmesiyle Bulgar turistler alışveriş için Edirne'ye geldi.

Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinden gelen Deniz Çerkez, kendisi ve çocuklarının alışverişini Edirne'den yaptığını kaydederek, "Burası bize gayet uygun geliyor. Malum euro yüksek olduğu için burada toptan alışveriş yapabiliyoruz. 500 euro bozdurduğumuzda bir bagaj fulleyip dönebiliyoruz. 500 euro 9 bin lira yapıyor, rahatlıkla her şeyi alabiliyorum. Kendim dahil çoluk çocuğumun alışverişini rahatlıkla yaptım" dedi.

''ÇOCUK OKULA BAŞLADI, BURADAN GİYDİRDİK''

Kırcaali'den gelen Renginar Hamit ise kızının okul alışverişini Edirne'den yaptığını belirterek, "Edirne ucuz ve çok güzel. Her zaman geliyoruz. Fiyatlar çok uygun. Giyim daha çok alıyoruz. Çocuk okula başladı, buradan giydirdik. Bütün ihtiyaçlarını buradan aldık. Burada daha uygun fiyatlar, yarı yarıya düşük" diye konuştu.

'EDİRNE'Yİ ÇOK BEĞENİYORUZ'

'EDİRNE'Yİ ÇOK BEĞENİYORUZ'
Bulgaristan'ın Deliorman bölgesinden eşiyle Edirne'ye gelen Nurhan Kamre, "Edirne'yi çok beğeniyoruz, o nedenle gelmek istedik. Gerçekten çok sıcak kanlı Edirne halkı. Alışveriş için geldik. Dün Bulgaristan'ın bağımsızlık günüydü, birçok kişi hafta sonu ile birleştirdi. Gördüğümüz kadarıyla gümrük bayağı kalabalıktı. Çocuklarımız için alışveriş yapacağız" ifadesini kullandı.
Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinden gelen Gülçin Durmuş da Edirne'ye alışveriş yapmaya ve gezmeye geldiğini söyleyerek, şunları kaydetti: "Alışveriş yapmaya ve gezmeye geldik. Dün bağımsızlık günüydü, herkes dinleniyordu. İzinliydik, çalışmıyorduk biz de değerlendirelim dedik. Biraz alışveriş yapacağız bugün, kışa hazırlık yapıyoruz, mont, pantolon, ceket alacağım.

''200 LİRAYA ALDIĞIMIZ EŞOFMANLAR BUGÜN 400 LİRA OLMUŞ''

''200 LİRAYA ALDIĞIMIZ EŞOFMANLAR BUGÜN 400 LİRA OLMUŞ''
Burada fiyatlar bize göre daha uygun olduğu için Edirne'yi tercih ediyoruz. Burada da fiyatlar bayağı artmış. Bulgaristan vatandaşı sağ olsun diyorlar. Bazı ürünlerde yüzde 100 artmış fiyatlar. Daha önceden 200 liraya aldığımız eşofmanlar bugün 400 lira olmuş."

'HER HAFTA SONU YOĞUNLUK OLUYOR'

'HER HAFTA SONU YOĞUNLUK OLUYOR'
Edirne'de kuruyemiş dükkanı bulunan Orhan Çakıcı, Bulgar turistlerin çok yoğun geldiğini belirterek, "Bulgar geldiği zaman işlerimizde hareket oluyor. Kalite neredeyse oraya geliyorlar, malın iyisini istiyorlar. Yoğunluğumuz her hafta sonu oluyor, diğer günler sakin geçiyor ama Edirne'ye çok katkısı var Bulgar turistin" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan
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