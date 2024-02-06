Edirne'ye yerleşen depremzede yöresel ürünlerle geçimini sağlıyor

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde ise 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem yaşandı. Depremde Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Antep, Kilis, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Urfa ve Elazığ’da binlerce insan hayatını kaybederken, hayatta kalanlar ise göç etmek zorunda kaldı.
Depremlerin üzerinden 1 yıl geçse de acılar hala ilk günkü gibi taze. Memleketlerini geride bırakıp farklı şehirlere yerleşmek zorunda kalan depremzede aileler, yapılan destekler ve vatandaşların tek yürek olmasıyla yaralarını sarmaya çalışıyor.
15 günlük bebeği ile birlikte bir süre deprem bölgesi Hatay'da prefabrik evde kalan Şengül Tatar, eşiyle birlikte ilk önce İstanbul'a ardından ise babasının tayinini aldırıp yerleştiği Edirne'ye geldi. Bir süre otelde misafir edilen Tatar ailesi, daha sonra Lalapaşa ilçesinde bir eve yerleşerek orada yaşamaya başladı.
Depremler yaşandığında bebeği 15 günlük olan 24 yaşındaki Şengül Tatar, yaşanan acı olay sonrası yerleştiği Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde vatandaşların ve komşularının desteğiyle bebeğini büyüttü. Dayanışma ve yardımlaşma içerisinde büyüyen Miraç bebek 1 yaşında oldu.
Zor günlerin üstesinden gelmeye çalışan genç depremzede Tatar, eşinin fabrikada çalışmaya başlaması sonrası ev ekonomisine katkı sağlamak için memleketi Hatay'da sosyal medya üzerinden satışını yaptığı yöresel lezzetleri Edirne'ye taşıyıp satışını yapma kararı aldı.
Tatar, hem ilçede Perşembe günleri kurulan pazarda tezgah açarak satış yapıyor, hem de Edirne merkezde vatandaşlardan ve iş yerlerinden aldığı siparişleri kapılarına kadar bırakıyor. Kısa sürede çevresinden ve iş yerlerinden destek görerek sipariş almaya başlayan Tatar, şimdi ise iş yeri açma hayali kuruyor.
Salça alan vatandaşlardan Elfide Kızıltoprak, üst kattaki kiracı aracılığı ile tanıştıklarını ve o vesileyle salça almaya başladıklarını söyledi. Herkesin çok memnun olduğunu ve bittikçe sipariş verdiklerini belirten Kızıltoprak, artık mutfaklarında Hatay salçasına alıştıklarını ifade etti.
Hem kendisine hem annesine salça aldığını söyleyen vatandaşlardan Nurten Çoban, "Çok lezzetli. Komşumuzdan duyduk depremzede geldiklerini o şekilde tanıştık ve salça almaya başladık. Kapımıza kadar getiriyorlar. Allah razı olsun" dedi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Edirne'ye yerleşen 24 yaşındaki genç depremzede Şengül Tatar, depremde yaşadığı süreci anlattı. Deprem olduğunda 15 günlük bebeği ile 4 gün boyunca prefabrik bir evde kaldıklarını ve daha sonra bebeğin aşıları nedeniyle oradan çıktıklarını söyleyen Tatar, ilk olarak İstanbul'a, daha sonra ise Edirne'ye geldiklerini belirtti.