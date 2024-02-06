Edirne'ye yerleşen depremzede yöresel ürünlerle geçimini sağlıyor

"ÜST KATTAKİ KOMŞUM ARACILIĞI İLE TANIŞTIK, ÇOK MEMNUNUZ"

Salça alan vatandaşlardan Elfide Kızıltoprak, üst kattaki kiracı aracılığı ile tanıştıklarını ve o vesileyle salça almaya başladıklarını söyledi. Herkesin çok memnun olduğunu ve bittikçe sipariş verdiklerini belirten Kızıltoprak, artık mutfaklarında Hatay salçasına alıştıklarını ifade etti.

Hem kendisine hem annesine salça aldığını söyleyen vatandaşlardan Nurten Çoban, "Çok lezzetli. Komşumuzdan duyduk depremzede geldiklerini o şekilde tanıştık ve salça almaya başladık. Kapımıza kadar getiriyorlar. Allah razı olsun" dedi.