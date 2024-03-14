Ekrem İmamoğlu'dan Meral Akşener yanıtı: "Benim hafızamda orada duruyor"

4. Son 30 yılın rekorlar kıran icraatçi, yatırımcı bir döneminin ama aynı zamanda sosyal yardımlaşmada en yüksek seviyeye erişmiş bir yönetimi seçtiler. 2019'da seçtiler bunu daha yukarı taşıyacağız. Kreşten tututn, metro yapımına kadar, İBB'nin en güçlü alt yapısını yaptık. İhanet kavramı İBB olarak tarihe gömdük. İhaneti reddedenü İstanbul'a hizmeti kabul eden, israfı reddedip tasarrufu kabul eden bir anlayışız.

Son olarak da Kanal'ı değil de İstanbul'u tercih edenler bize oy versin" ifadelerini kullandı.