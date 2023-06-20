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Elektrik faturasını düşürmenin kolay yolları! Tasarruf için yapmanız gereken...

20.06.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturaları hem mevsim en çok gelen faturalar arasında yer alıyor. Elektrik faturasını düşürmek için etkili çözümler aranıyor. Evde yapılan ufak müdahaleler ile elektrik faturasını düşürmek mümkün olabiliyor. İşte elektrik faturasını yarıya indirecek tasarruf yöntemleri...

Hayatımızı kolaylaştıran ev aletleri yaşam kalitemizi artırsa da oldukça cep yakabiliyor. Yüksek elektrik faturasını düşürmek için uygun yöntemler aranıyor. Enerji uzmanları elektrik faturasını düşürmenizi sağlayacak yöntemleri sıralıyor. Bu tüyolar ile ev ekonomisini yönetmek çok daha kolay olabiliyor.

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ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN YAPILACAKLAR

BULAŞIKLARINIZI HAVADA KURUTUN

BULAŞIKLARINIZI HAVADA KURUTUN
Bulaşık makinenizdeki ısıyla kurutma döngüsünden çıkın. Bunun yerine, kapıyı aralayın ve bulaşıklarınızın kurumasına izin verin. Bulaşık makinenizin havayla kurutma seçeneği varsa, ısıyla kurutma yerine onu kullanın. Kaliforniya Enerji Komisyonu'na göre, hava kurutma plakaları bulaşık makinenizin enerji kullanımını %15 ila %50 oranında azaltabilir.

BULAŞIK MAKİNESİNİ DOĞRU DİZİN

BULAŞIK MAKİNESİNİ DOĞRU DİZİN
Bu bulaşık makinesi ipuçları, bulaşıklar temizlenemeyeceği için yükleri tekrarlamanız gerekirse elektrik tasarrufu sağlamaz. Bu yüzden bulaşıkları doğru yerleştirdiğinizden emin olmalısınız. Örneğin tabakları alt rafa, kaseleri üst rafa ve bardakları ters olarak yerleştirmelisiniz. Tencereler ve diğer büyük parçalar ayrı yıkanmalıdır.

FAN KULLANIN

FAN KULLANIN
Dünyanın yazları sıcak olan bir bölgesinde yaşıyorsanız, termostata dokunmak yerine tavan vantilatörlerinizi açın. ABD Doğal Kaynak Savunma Konseyi'ne göre, bir tavan vantilatörü kullanmak bir odayı 10 Fahrenheit derece daha serin hissettirebilir ve bir fan, merkezi bir klimanın kullandığı enerjinin %10'unu kullanır.

AKILLI AMPUL KULLANIN

AKILLI AMPUL KULLANIN
LED aydınlatmaya geçmediyseniz şimdi tam zamanı. ABD Enerji Bakanlığı, LED ampullerin akkor ampullere göre en az %75 daha az enerji kullandığını ve 25 kat daha uzun ömürlü olduğunu söylüyor. Bu, zaman içinde çok fazla tasarruf anlamına gelir.

FIRININ KAPAĞINI KAPALI TUTUN

FIRININ KAPAĞINI KAPALI TUTUN
Yemek pişirirken fırın kapısını her açtığınızda, iç sıcaklık 25 Fahrenheit derece düşebilir. Fırın daha sonra sıcaklığı tekrar yükseltmek için daha fazla elektrik kullanmak zorundadır. Elektrik tasarrufu yapmak için camında içeri bakın ve kapağını açmak yerine fırının ışığına güvenin.
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