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Elektrik faturasının yüksek gelmesinin en büyük suçluları! Dört tanesini kapatarak faturanızı düşürebilirsiniz

17.12.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harcanan enerjilerin ay sonunda faturaya yansıması oldukça can sıkıcı olabiliyor. Elektrik faturaları en yüklü gelen faturalar arasında bulunuyor. Özellikle kış aylarında artan doğal gaz faturalarıyla birlikte elektrik faturalarında da artış görülüyor. Vatandaşlar elektrik faturalarının neden bu kadar yükseldiğini anlayamıyor. Uzmanlar elektrik faturalarının yüksek gelmesine neden olan 4 suçluyu açıklayarak elektrik faturanızdan tasarruf yapabilmeniz için önerilerde bulunuyor.

Yüklü gelen elektrik faturasını düşürmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Elektrik faturalarının ücretleri ev ekonomisinde zorluklar yaşanmasına ve temel ihtiyaçlardan kısılmasına neden olabiliyor. Vatandaşlar elektrik faturasının bu kadar yüksek gelmesine yol açan sebebi arıyor. Uzmanlara göre bunun temel sebebi evde bilinçsizce kullanılan teknolojik aletler. Uzmanlar, enerji faturanızı azaltmanın en kolay yolunun cihazlarınızın kapalı olduğundan emin olmak olduğunu ortaya çıkardı.

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Enerji uzmanı Natalia'ya göre, aşağıdaki öğeler size en çok paraya mal olan "en kötü suçlular" Bu cihazlar bir araya getirildiğinde, bekleme modundan çıkarmak faturanızı neredeyse yarıya indirerek oldukça fazla tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

FATURAYI YÜKSELTEN ALETLER

TELEVİZYON

TELEVİZYON
Televizyonunuz beklemede bırakıldığında evdeki en çok enerji tüketen cihazlardan biridir. Bekleme modunda rölantide çalışmasını istemiyorsanız, duvardan kalkıp seti kapatmak için çaba göstermeniz gerekecektir. Ancak bunu yapmak, tasarruf ettiğiniz para için buna değecektir. Natalie, "TV'yi fişe takılı ve açık bırakmanın 1,3 W tükettiğini" ve TV'yi boşta bırakmanın yılda ortalama 3,87 sterline mal olacağını söyledi.

BUZDOLABI VE DERİN DONDURUCU

BUZDOLABI VE DERİN DONDURUCU
Buzdolabını boşaltmak muhtemelen en kötü ev işlerinden biridir, ancak bunu yapmak uzun vadede paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir. Ev tipi buzdolabı güç tüketimi tipik olarak 100 ila 250 watt arasındadır, bu nedenle bu tek cihazı çalıştırmak size yılda yaklaşık 297 £'a mal olur, ancak buzdolabınızı öylece kapatamazsanız da, mümkün olduğunca verimli çalışmasını sağlamanın yolları vardır. Natalie'ye göre buzdolabının düzgün çalıştığından emin olmanın en basit yolu hem içini hem de dışını rutin olarak temizlemektir.

TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİN

TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİN
Şöyle dedi: “Her evin buzdolabını/dondurucusunu açık tutması gerektiğinden, tüm hanenin enerjisinin yüzde 12'sinden fazlasının yalnızca buzdolabını/dondurucuyu çalıştırmaktan gelmesi hiç de şaşırtıcı değil. "Dış kısmın tozlanması, soğutma sisteminin etkilenmeyeceği anlamına gelirken, içini temizlemek ve son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri atmak, buzdolabının yiyecekleri soğuk veya donmuş halde tutmak için eskisi kadar çok çalışmasına gerek kalmamasını sağlayacaktır."

OYUN KONSOLLARI

OYUN KONSOLLARI
Oyun konsolunuzu kapatarak enerji faturalarınızda yılda 6,57 £ tasarruf edebilirsiniz. Oyun konsollarını bekleme modundan çıkarmak, cihazın bekleme modundayken güncellemeleri veya mesajları kontrol etme gibi işlemleri yapmasını engeller. Bunu nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için konsolunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

ÇALAR SAAT

ÇALAR SAAT
Şebekeye bağlı bir çalar saat gibi çok küçük bir şey bile yıllık enerji faturanıza epey bir katkı sağlayacaktır. Çalar saat her zaman fişe takılıysa, size yılda yaklaşık 5,96 sterline mal olabilir. "Bu çok pahalı görünmese de, daha fazla tasarruf etmek için, kullanmadığınız zamanlarda saatinizi kapatmayı ve yatmadan önce saati ve alarmınızı sıfırlamayı düşünebilirsiniz."
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