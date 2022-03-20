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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

20.03.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyesi 2-4 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? soru ve konu başlıklarını araştırmaya devam ediyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Emekli bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatıyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2022?

Bu sene için yapılan birçok zamma geçen yılın sonunda açıklanan enflasyon oranı baz alınarak karar verilmişti. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı formül izleneceği öngörülüyor.
Prof. Dr. Cem Kılıç konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti.
Geçen yılda bu rakam 1.100 liraya Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı.
Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir."
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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