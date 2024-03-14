En acı tesadüf! Eylem Tok'un oğlunun çarptığı Oğuz Murat Aci'nin kuzeni de benzer kazada öldü

Bunun üzerine Aci, otomobilini emniyet şeridine çekti ve araçtaki Anıl Aci ile birlikte arızayı kontrol etmek için aşağı indi. Soner ve Anıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İçen idaresindeki kamyonet kendilerine çarptı.