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  4. En acı tesadüf! Eylem Tok'un oğlunun çarptığı Oğuz Murat Aci'nin kuzeni de benzer kazada öldü

En acı tesadüf! Eylem Tok'un oğlunun çarptığı Oğuz Murat Aci'nin kuzeni de benzer kazada öldü

14.03.2024 18:58
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Silivri'de kamyonet, arızası nedeniyle sağ şeride çeken otomobili tamir etmeye çalışan Anıl Aci’ya çarptı. 26 yaşındaki Anil Aci kazada hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Aci’nın geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan’da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.’nin çarparak öldürdüğü Murat Aci’nın amcasının oğlu olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin konuştuğu İstanbul'daki ölümlü kazada annesi Eylem Tok ile birlikte Amerika'ya kaçan T.C'nin ölümüne yol açtığı Oğuz Murat Aci'nin kuzeni de trafik kazası kurbanı oldu. Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

Kaza, 11 Mart’ta Silivri’de meydana geldi. Soner Aci idaresindeki otomobil arızalandı.

Bunun üzerine Aci, otomobilini emniyet şeridine çekti ve araçtaki Anıl Aci ile birlikte arızayı kontrol etmek için aşağı indi. Soner ve Anıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İçen idaresindeki kamyonet kendilerine çarptı.

Meydana gelen kazada Anıl Aci hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anıl Aci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aci’nin cenazesi savcının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KAMYONET ŞOFÖRÜ 'RÜZGARIN ETKİSİYLE SAVRULDUM' DEDİ

KAMYONET ŞOFÖRÜ 'RÜZGARIN ETKİSİYLE SAVRULDUM' DEDİ

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Sait İçen verdiği ilk ifadede kamyonetin rüzgar nedeniyle savrulduğunu, direksiyon hakimiyetini sağlayamayınca emniyet şeridine girdiğini söylediği öğrenildi.

EN ACI TESADÜF!

EN ACI TESADÜF!

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Anıl Aci’nın, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan ilçesinde arızalanan ATV model motorun arızasını kontrol ederken 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.’nin çarpmasıyla hayatını kaybeden Oğuz Aci’nın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Silivri kuzen tesadüf
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