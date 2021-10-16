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  4. En anlamlı, güzel Mevlid Kandili mesajları! İşte dualı Mevlid Kandili mesajları!

En anlamlı, güzel Mevlid Kandili mesajları! İşte dualı Mevlid Kandili mesajları!

16.10.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Mevlid Kandili, pazar gecesini pazartesiye bağlayan gece idrak edecek. Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum gecesi olan bu gece tüm İslam aleminde kutlanır ve bu gece de dua ve bol bol ibadet edilir. İşte dualı Mevlid Kandili mesajları!

Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak bilinen Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü idrak edecek. Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinen Mevlid Kandili'nde eşe, dosta, akrabaya gönderebileceğiniz en güzel mesajları haberimizde sizler için derledik. İşte dualı Mevlid Kandili mesajları!

ANLAMLI, DUALI MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

* Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylemesin. Hayırlı kandiller. * Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.
* Rahmet elçisi Hz. Muhammed’in Dünya’ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun. * Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.
* Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.* Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
* Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.
* Bu gece Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ‘in dünyaya şereflendirdiği o önemli gecedir. O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur Dualarımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun!
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Anahtar Kelimeler:
Mevlid kandili

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