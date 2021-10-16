En anlamlı, güzel Mevlid Kandili mesajları! İşte dualı Mevlid Kandili mesajları!

Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak bilinen Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü idrak edecek. Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinen Mevlid Kandili'nde eşe, dosta, akrabaya gönderebileceğiniz en güzel mesajları haberimizde sizler için derledik. İşte dualı Mevlid Kandili mesajları!

ANLAMLI, DUALI MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

* Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylemesin. Hayırlı kandiller. * Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

* Rahmet elçisi Hz. Muhammed’in Dünya’ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun. * Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.

* Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.* Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

* Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.