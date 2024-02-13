En çok boşanan burçlar belli oldu! 'Evet' demeden önce bir kez daha düşünün

Günümüzde ilişkiler ve astroloji arasındaki ilişki giderek daha fazla merak ediliyor. Hangi burçların daha sık boşandığı konusu, evlilik kararları öncesinde insanların dikkatini çekiyor. İlişkilerdeki zorluklarla başa çıkmak için burçların analiz edilmesi, bazıları için önemli bir düşünce kaynağı olabilir. İşte en çok boşanan 5 burç...
Bir İkizler, evliliklerinde bir evliliğe daha fazla zaman ve para yatırmanın çabaya değmeyeceğini düşündükleri bir noktaya geldiğinde ayrılmaya karar verirler. Ya da evlilikte istikrarsızlık olduğunda boşanmaya yönelirler.
Koç, evlendiklerinde eşleriyle duygusal bir bağ ararlar. Ancak eşleri ile aralarında duygusal bir bağ kalmadığını hissettiklerinde Koç, evliliği bitirmenin daha iyi olacağını düşünür.
Balık, boşanma davası açma olasılığı daha yüksek olan zodyak işaretleri arasındadır. Eşlerinin sevgilerine erişmelerine izin vermediğini ve ya ketum ya da mesafeli davrandıklarını hissettikleri zaman boşanma davası açmaları kaçınılmazdır. Balık burcu, eşinin evliliğe katılmadığını hissettiğinde, kendini dışlanmış hisseder ve ayrılma kararı alır.
Bir Aslan evlenmeye karar verdiğinde sadakate çok değer verir. Partnerlerinin sadık olmasını beklerler. Ancak aslanların güvenlerini sarsacak ufak hareketler boşanmaya neden olabilir. Sadakatsizlik ve güvensizlik bir ilişkide asla tahammül edemeyecekleri bir şeydir.
Baskın ve sahiplenici bir kişiliğe sahip olan akrepler, partnerlerini birbirine bağlama eğilimindedir. Boşanabilecekleri için partnerlerine birçok kısıtlama getirmeye çalışırlar. Akrep, kısıtlamalardan hoşlanmayan biriyle evlenmeye karar verdiğinde çoğu zaman evlilik biter. Akreplerin kendileri ilişkiyi mahveder.