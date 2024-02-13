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    4. En çok boşanan burçlar belli oldu! 'Evet' demeden önce bir kez daha düşünün

    En çok boşanan burçlar belli oldu! 'Evet' demeden önce bir kez daha düşünün

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    13.02.2024 11:58 | Son Güncelleme:
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    Astroloji, ilişkilerde bazı burçların daha fazla boşanma eğiliminde olduğunu öne sürüyor. Bu bilgiler, ilişkilerde daha dikkatli olmanın önemini vurguluyor. Boşanma hem partnerleri hem de yakın çevresini derinden etkileyebiliyor. Astrolojiye göre en çok boşanan burçlar listesi haberimizde.

    Günümüzde ilişkiler ve astroloji arasındaki ilişki giderek daha fazla merak ediliyor. Hangi burçların daha sık boşandığı konusu, evlilik kararları öncesinde insanların dikkatini çekiyor. İlişkilerdeki zorluklarla başa çıkmak için burçların analiz edilmesi, bazıları için önemli bir düşünce kaynağı olabilir. İşte en çok boşanan 5 burç...

    EN ÇOK BOŞANAN 5 BURÇ

    İKİZLER BURCU

    İKİZLER BURCU

    Bir İkizler, evliliklerinde bir evliliğe daha fazla zaman ve para yatırmanın çabaya değmeyeceğini düşündükleri bir noktaya geldiğinde ayrılmaya karar verirler. Ya da evlilikte istikrarsızlık olduğunda boşanmaya yönelirler.

    KOÇ BURCU

    KOÇ BURCU

    Koç, evlendiklerinde eşleriyle duygusal bir bağ ararlar. Ancak eşleri ile aralarında duygusal bir bağ kalmadığını hissettiklerinde Koç, evliliği bitirmenin daha iyi olacağını düşünür.

    BALIK BURCU

    BALIK BURCU

    Balık, boşanma davası açma olasılığı daha yüksek olan zodyak işaretleri arasındadır. Eşlerinin sevgilerine erişmelerine izin vermediğini ve ya ketum ya da mesafeli davrandıklarını hissettikleri zaman boşanma davası açmaları kaçınılmazdır. Balık burcu, eşinin evliliğe katılmadığını hissettiğinde, kendini dışlanmış hisseder ve ayrılma kararı alır.

    ASLAN BURCU

    ASLAN BURCU

    Bir Aslan evlenmeye karar verdiğinde sadakate çok değer verir. Partnerlerinin sadık olmasını beklerler. Ancak aslanların güvenlerini sarsacak ufak hareketler boşanmaya neden olabilir. Sadakatsizlik ve güvensizlik bir ilişkide asla tahammül edemeyecekleri bir şeydir.

    AKREP BURCU

    AKREP BURCU

    Baskın ve sahiplenici bir kişiliğe sahip olan akrepler, partnerlerini birbirine bağlama eğilimindedir. Boşanabilecekleri için partnerlerine birçok kısıtlama getirmeye çalışırlar. Akrep, kısıtlamalardan hoşlanmayan biriyle evlenmeye karar verdiğinde çoğu zaman evlilik biter. Akreplerin kendileri ilişkiyi mahveder.

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