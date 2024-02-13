En çok boşanan burçlar belli oldu! 'Evet' demeden önce bir kez daha düşünün

Günümüzde ilişkiler ve astroloji arasındaki ilişki giderek daha fazla merak ediliyor. Hangi burçların daha sık boşandığı konusu, evlilik kararları öncesinde insanların dikkatini çekiyor. İlişkilerdeki zorluklarla başa çıkmak için burçların analiz edilmesi, bazıları için önemli bir düşünce kaynağı olabilir. İşte en çok boşanan 5 burç...