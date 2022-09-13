En sık yaşanan ölüm nedenleri arasında: Çok fazla yanlış bilgi içeriyor! Bunları yapmanıza gerek yok

Prostat, erkeklerde bulunan, yaklaşık olarak bir ceviz büyüklüğünde, mesanenin altında yerleşmiş, üreme faaliyetleri için çeşitli salgılar üreten bir salgı organa verilen ad. Prostat kanseri, prostat dokusunu oluşturan bazı hücrelerin anormal seyir göstererek tümör yapıları oluşturması sonucu meydana geliyor. Kanserler, prostatın sadece bir kısmından gelişebileceği gibi birden çok kısmında da gelişebiliyor. Genellikle 65 yaş üzerinde görülen prostat kanserinin etkilerinden korunmak için düzenli olarak muayene olmak gerekiyor. Prof. Dr. Bülent Akduman 40 yaş üstü tüm erkeklerin tarama polikliniğine başvurması gerektiğini ifade ediyor.

PROSTAT KANSERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

BELİRTİ GÖSTERMEYEBİLİYOR Belirti vermeden görülen prostat kanserinin akciğerden sonra kanser bağlı ölümlerde prostat kanserinin ikinci sırada olduğunun altını çizen Akduman, erken teşhise vurgu yaptı. Akduman, "Prostat kanseri herhangi bir belirti vermeden görülebilir. Bizim en çok karşılaştığımız durum bu şekilde oluyor. Hastanın herhangi bir şikayeti olmuyor fakat bütün erkeklerde görülebilen bir kanser bu. 50 yaşın üzerinde en sık gördüğümüz bir kanser ve kansere bağlı ölümlerde akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer alıyor.

PROSTAT MUAYENESİNDEN KORKMAYIN Prostat muayenesinin diğer muayenelerden farklı olmadığını ifade eden Bülent Akduman, "Prostat muayenesi de diğer muayenelerden pek farklı değil. Son derece basit ve kimsenin korkmasını gerektirecek bir şey değil. Hastalar ağrı duyduklarını düşünüyorlar ama çok ağrılı bir işlem değil, halkımız kesinlikle korkmadan rahatlıkla yaptırabilirler. Çeşitli diyetlerin önlediğine yönelik çalışmalar var ama çalışmaların neticesi göstermiş ki şuanda tespit edilmiş ispatlanmış herhangi bir şey yok, madde kullanımı önerilmiyor. Çok sayıda ilaçlar, vitaminler var ancak bunların hiçbiri prostat kanserini önlemede kanıtlanmış tedaviler değil. Bu nedenle erken teşhis çok önemli, herhangi semptomu, şikayeti olmayan kişilerin düzenli prostat muayenesi olması önemli.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ Bütün kanserlerde olduğu gibi Prostat kanserinde de erken teşhis önemli. Tarama dediğimiz zaman 50 yaş üstündeki tüm erkeklerin, ailede prostat öyküsü varsa 40 yaş üstü tüm erkeklerin prostat kanseri tarama polikliniğine başvurması gerekiyor. Önce PSA dediğimiz kan testi yapıyoruz ve prostat muayenelerini oluyorlar. Sonrasında da teşhis edilirse tedavisi daha mümkün oluyor" diye konuştu.

ŞİKAYETLER SONRADAN BAŞLAYABİLİR Prostat kanserinin belirtisi genellikle asemptomatik, yani hiçbir belirtisi olmayan kişilerde de görülebilir. Çünkü genelde hastalar bize bu şekilde gelirler. ‘Benim hiçbir şikayetim yok. İdrarımı rahatlıkla yapıyorum ama kan testi yaptırdım onda da yüksek çıktı sonra da kanser teşhis ettiler.’ diye gelir. Bunun dışında ileri evresindeyse eğer idrar sıkma, idrara çıkmada artış, geceleri idrara kalkması olabilir. Daha ileri evrelerde kemik ağrıları, böbrek fonksiyonlarında bozulmalar gibi şikayetler olabilir" dedi.