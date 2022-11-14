En yaygın yapılan hata! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: Doğal gaz faturasını düşürmek için yapmanız gereken basit işlemler

Kış ayları boyunca doğal gaz faturasını nasıl düşürürüm diye düşünenlerdenseniz bazı temel hatalardan uzak durmanız ve kombi bakımını aksatmamanız gerekiyor. Doğal gazı düşürmek için yapılan birkaç uygulama doğal gazın çok daha yüklü gelmesine sebep olabiliyor. Uzmanlar kombi bakımının ve doğal gaz faturasını düşürmek için yapılacak birkaç yöntemin doğal gaz faturalarınızı düşüreceğinizi belirtiyor.

DÜZENLİ OLARAK KOMBİ BAKIMI YAPTIRILMAZSA NE OLUR?

Ekonomik açıdan zarar edilir.

Fabrikasyon değerlerindeki yüksek verimle çalışmaz.

Kombinin çalışma ömrü kısalır.

Ani bozulmalar yaşanabilir ve ekstra büyük arıza maliyetleri oluşur.

Yaşam alanı yeterince ısınmaz, can ve mal güvenliği tehdit altındadır.

Normalden fazla doğal gaz tüketilir, yanma ayarları bozulur.

KOMBİNİN BAKIMA İHTİYACI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Kombinin bakıma ihtiyacı olduğunu anlamanın en önemli yolu sayaç kontrolüdür. Evden çıkmadan kapatacağınız doğalgaz sayacının son iki hanesine bakılır. Eve dönüldüğünde tekrardan doğalgaz sayacı kontrol edilir. Son iki hanede artış varsa doğalgazınızda kaçak var demektir.

EVDE KOMBİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Kombili evde oturan pek çok kişi, “Evde kombi bakımı nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. Kombi kullanıcıları, yıllık rutin bakım işlemlerini yetkili servise yaptırdıktan sonra düzenli olarak kendi bakım işlemlerini uygulayabiliyor. Bu işlemler esnasında ilk olarak kombinin basınç seviyesini kontrol etmeniz, düşük ya da yüksek basınç tespit etmeniz durumunda ise müdahalede bulunmanız öneriliyor. Pek çok kombi modeli, ağırlıklı olarak 1 ila 2 bar arasındaki basınçta güvenle çalışıyor. Tavsiye edilen basınç değeri ise pek çok model için 1,5 bar. Basıncın bu değerler arasında olmaması, kombileri olumsuz yönde etkileyebiliyor.

BASINCI SİZ DE AYARLAYABİLİRSİNİZ

Kombi bakım takibini yaparken düşük ya da yüksek basınçla karşılaşırsanız basıncı siz de ayarlayabilirsiniz. Düşük basıncı yükseltmek için kombinin alt bölümünde yer alan su vanasını açmanız, basıncın aniden yükselmemesi için bu işlemi yavaş yavaş uygulamanız ve basınç değeri 1,5 ila 2 bar arasına yükselene kadar işleme devam etmeniz gerekiyor. Yüksek basıncı düşürmek için ise sisteme bağlı herhangi bir peteğin tahliye müşrünü kullanmak ya da ana tahliye vanasını açmak yeterli oluyor.