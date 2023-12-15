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  4. EN YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 15 ARALIK 2023: Anne, baba ve eş için WhatsApp'a özel en yeni, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları BURADA

EN YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 15 ARALIK 2023: Anne, baba ve eş için WhatsApp'a özel en yeni, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları BURADA

15.12.2023 06:51 | Son Güncelleme:
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Cuma mesajları 15 Aralık 2023 tarihine özel internette yerini aldı. Resimli cuma mesajları anne, baba, eş ve sevgilisine bu özel günü anımsatmak isteyen vatandaşlar tarafından bir cuma gününde daha arama motorlarında sorgulanıyor. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü cuma hutbesi konusunu "Adalet: Her Hak Sahibine Hakkını Vermek!" olarak belirledi. İşte 15 Aralık 2023 tarihine WhatsApp'ta paylaşabileceğiniz en yeni, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları!

Cuma mesajları 15 Aralık 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Resimli cuma mesajları ile 'Hayırlı Cumalar' sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma namazı saatlerini İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere 81 il için yayımladı. Buna göre İstanbul'da cuma namazı saat 13:04'te, Ankara'da 12:49'da, İzmir'de 13.11'de kılınacak. Anne, baba ve eş için WhatsApp'a özel en yeni, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 15 ARALIK 2023

Hayırlı Cumalar! Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle...

ANNE VE BABAYA ÖZEL RESİMLİCUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

ANNE VE BABAYA ÖZEL RESİMLİCUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Hayırlı Cumalar. Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun.

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

ARKADAŞA ÖZEL CUMA MESAJLARI

ARKADAŞA ÖZEL CUMA MESAJLARI

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

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