EN YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 15 ARALIK 2023: Anne, baba ve eş için WhatsApp'a özel en yeni, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları BURADA

Cuma mesajları 15 Aralık 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Resimli cuma mesajları ile 'Hayırlı Cumalar' sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma namazı saatlerini İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere 81 il için yayımladı. Buna göre İstanbul'da cuma namazı saat 13:04'te, Ankara'da 12:49'da, İzmir'de 13.11'de kılınacak. Anne, baba ve eş için WhatsApp'a özel en yeni, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

