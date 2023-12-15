EN YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 15 ARALIK 2023: Anne, baba ve eş için WhatsApp'a özel en yeni, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları BURADA

Cuma mesajları 15 Aralık 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Resimli cuma mesajları ile 'Hayırlı Cumalar' sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma namazı saatlerini İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere 81 il için yayımladı. Buna göre İstanbul'da cuma namazı saat 13:04'te, Ankara'da 12:49'da, İzmir'de 13.11'de kılınacak. Anne, baba ve eş için WhatsApp'a özel en yeni, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Hayırlı Cumalar! Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle...
Hayırlı Cumalar. Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun.
"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "
"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.
Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.