Erken yaşta bembeyaz yapıyor! Saçlarınızın beyazlamaması için bunlardan uzak durun

Sonradan beyazladığını sandığımız saçın aslında temel rengi beyazdır.Saça doğal rengini veren pigmentin adı melanin‘dir.Bu pigmentin oluşumu daha doğmadan önce başlar. Yaş ilerledikçe vücutta melanin üretimi azalır.Melanin kapasitesi azaldıkça bu durum saçta beyazlamaya sebep olmaktadır. Normalde belirli bir yaşın üzerinde gelişen saç beyazlaması erken yaşta da görülmektedir.

SAÇ BEYAZLAMASININ NEDENLERİ

STRES Genetik bozukluklar, kronik stres gibi durumların tetiklediği hormon üretimleri,melanin üretimindeki dengesizlikler, kimyasal maddelere maruziyetler ve iklim şartları saç beyazlamasına neden olur

B12 EKSİKLİĞİ Uzmanlara göre, saçların erken beyazlamasının en yaygın nedeni B12 vitamini eksikliğidir. Ayrıca saçların incelmesine ve dökülmesine de neden olabilir. Bundan kaçınmak için beslenmenize yumurta, sığır eti, ton balığı ve somon gibi yiyecekleri dahil ettiğinizden emin olun. B12'yi takviye olarak da tüketebilirsiniz.

SAĞLIKSIZ BESLENME Sağlıksız beslenmek hem hastalıklara hem de erken yaşlanmaya neden olmaktadır. Birçok hastalığın temel sebepleri arasında bulunan sağlıksız beslenme saç beyazlamasına da neden olur. Yapılan araştırmalar ferritin, kalsiyum, D vitamini, bakır, çinko ve demir eksikliğinin bu soruna yol açabileceğini doğruluyor.

HİPOFİZ BOZUKLUĞU Hipofiz bezlerinin kontrolünde çalışan tiroit bezleri, normalden farklı çalışırlarsa saçtaki melanin sentezini uyaran T3 ve T4 hormonlarını etkiler. Bu da saçların beyazlamasına ve dökülmesine neden olur.