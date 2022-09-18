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  4. Erken yaşta bembeyaz yapıyor! Saçlarınızın beyazlamaması için bunlardan uzak durun

Erken yaşta bembeyaz yapıyor! Saçlarınızın beyazlamaması için bunlardan uzak durun

18.09.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç beyazlaması hem kadınlar hem de erkekler için oldukça can sıkıcı olabiliyor. Bazı insanların saçları çok geç yaşlarda bile beyazlamasa da bazılarının erken yaşta beyazlıyor. Erken yaşta saç beyazlamasına neden olan çeşitli etkenler bulunuyor Bu etkenlerden uzak durmak saç beyazlamasının önüne geçiyor.

Sonradan beyazladığını sandığımız saçın aslında temel rengi beyazdır.Saça doğal rengini veren pigmentin adı melanin‘dir.Bu pigmentin oluşumu daha doğmadan önce başlar. Yaş ilerledikçe vücutta melanin üretimi azalır.Melanin kapasitesi azaldıkça bu durum saçta beyazlamaya sebep olmaktadır. Normalde belirli bir yaşın üzerinde gelişen saç beyazlaması erken yaşta da görülmektedir.

SAÇ BEYAZLAMASININ NEDENLERİ

STRES

STRES
Genetik bozukluklar, kronik stres gibi durumların tetiklediği hormon üretimleri,melanin üretimindeki dengesizlikler, kimyasal maddelere maruziyetler ve iklim şartları saç beyazlamasına neden olur

B12 EKSİKLİĞİ

B12 EKSİKLİĞİ
Uzmanlara göre, saçların erken beyazlamasının en yaygın nedeni B12 vitamini eksikliğidir. Ayrıca saçların incelmesine ve dökülmesine de neden olabilir. Bundan kaçınmak için beslenmenize yumurta, sığır eti, ton balığı ve somon gibi yiyecekleri dahil ettiğinizden emin olun. B12'yi takviye olarak da tüketebilirsiniz.

SAĞLIKSIZ BESLENME

SAĞLIKSIZ BESLENME
Sağlıksız beslenmek hem hastalıklara hem de erken yaşlanmaya neden olmaktadır. Birçok hastalığın temel sebepleri arasında bulunan sağlıksız beslenme saç beyazlamasına da neden olur. Yapılan araştırmalar ferritin, kalsiyum, D vitamini, bakır, çinko ve demir eksikliğinin bu soruna yol açabileceğini doğruluyor.

HİPOFİZ BOZUKLUĞU

HİPOFİZ BOZUKLUĞU
Hipofiz bezlerinin kontrolünde çalışan tiroit bezleri, normalden farklı çalışırlarsa saçtaki melanin sentezini uyaran T3 ve T4 hormonlarını etkiler. Bu da saçların beyazlamasına ve dökülmesine neden olur.

B5 VİTAMİNİ

B5 VİTAMİNİ
B5 vitamini eksikliği bazı sorunlara neden olabilir. Yorgunluk, depresyon, sinirlilik, uyku bozuklukları, mide ağrıları, mide bulantısı, kusma, uyuşma, kas kramplar, yanan ayaklar, üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açar.
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