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Erzincan’daki altın madeni ile ilgili şoke eden rapor! İşte felaketin nedenleri; Kanadalı o isim de gözaltında…

16.02.2024 08:32 | Son Güncelleme:
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Erzincan’daki altın madeni faciası ile ilgili skandal iddialar tek tek ortaya çıkıyor. İddiaya göre yerdeki titreşimleri gösteren sinyal sisteminin bozuk olduğunu belirten bir rapor hazırlanmış ve bu rapor Kanadalı İ.T. de dahil tüm şirket yetkililerine iletildi. Bu bilgilerin ortaya çıkmasının ardından Kanadalı İ.T. de gözaltına alındı. Öte yandan toprak altında kalan Şaban Yılmaz ile eşinin son konuşması da felaketin göz göre göre geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde meydana gelen felaketin ardından ortaya çıkan detaylar tepki çekmeye devam ediyor. Çöpler Altın Madeni için yakın tarihte uluslararası bir denetim firması tarafından 67 sayfalık rapor hazırlandığı ve bu raporda, “yerdeki titreşimleri gösteren sinyal sisteminin bozuk olduğuna” dair görüş bildirildiği ortaya çıktı.

Öte yandan toprak altında kalan işçi ile eşinin arasında geçen son konuşma da felaketin göz göre göre geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Savcılığın devam ettirdiği soruşturma kapsamında da yaşanan heyelan felaketinin en önemli nedenleri belirlendi. İşte Sözcü gazetesindeki köşesinde İsmail Saymaz’ın aktardığı o bilgilerin detayları:

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İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde çalışan Şaban Yılmaz, geçen salı acilen toplandıkları konteynırdan eşini aradı.  

“Buralar dökülüyor. Bizi başka konteynıra gönderdiler” dedi.

Eşi “Dökülüyorsa niye bekliyorsunuz? Çık, gel eve” diye karşılık verdi.

Yılmaz, “Bilmiyorum” dedi, “Bize bekleyin dediler. Gelip alacaklarmış. Biz de bekliyoruz.”  

Telefonunu kapattıktan yaklaşık yarım saat sonra...

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DE KANADALI İ.T.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DE KANADALI İ.T.

Altından ayrıştırılan ve siyanür kalıntısı içeren toprağın yığıldığı tepe harekete geçti. 10 milyon metreküp toprak 800 metre kadar kayarak, aralarında Yılmaz’ın da bulunduğu dokuz işçiyi yuttu. Bugün heyelanın üçüncü günü...

Hiçbir işçiye ulaşılamadı. Sekiz gözaltı var. Şüphelilerden biri de Oksit Proses Direktörü olan Kanadalı İ.T.

67 SAYFALIK RAPOR

67 SAYFALIK RAPOR

İddiaya göre...   Çöpler Altın Madeni için yakın tarihte uluslararası bir denetim firması tarafından 67 sayfalık rapor hazırlandı. Bu raporda, “yerdeki titreşimleri gösteren sinyal sisteminin bozuk olduğuna” dair görüş bildirildi. Bu rapor Kanadalı İ.T. de dahil tüm şirket yetkililerine iletildi.

BİR GÜN ÖNCE TOPLANDILAR

BİR GÜN ÖNCE TOPLANDILAR

Toprak kaymasından bir gün önce, pazartesi günü liç sahasında sinyal bozukluğu olduğu yönünde tespit yapıldı. Hatta fotoğraflar çekilerek, yetkililere bilgi verildi ve toplantı yapıldı.   Heyelan günü saat 09.30’da tepede yarık fark edilince yeniden toplanıldı. Saha boşaltıldı.   Yaklaşık 100 işçi çekildi.

İ.T.’nin emri üzerine Şaban Yılmaz ve dört işçi konteynıra gönderildi. Üç uzman ise inceleme yapmak üzere tepeye çıktı. Uzmanlar seferden dönerken heyelan yaşandı.

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Erzincan İliç Kanada altın madeni haberler rapor
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