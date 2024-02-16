Erzincan’daki altın madeni ile ilgili şoke eden rapor! İşte felaketin nedenleri; Kanadalı o isim de gözaltında…

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde meydana gelen felaketin ardından ortaya çıkan detaylar tepki çekmeye devam ediyor. Çöpler Altın Madeni için yakın tarihte uluslararası bir denetim firması tarafından 67 sayfalık rapor hazırlandığı ve bu raporda, “yerdeki titreşimleri gösteren sinyal sisteminin bozuk olduğuna” dair görüş bildirildiği ortaya çıktı.

Öte yandan toprak altında kalan işçi ile eşinin arasında geçen son konuşma da felaketin göz göre göre geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Savcılığın devam ettirdiği soruşturma kapsamında da yaşanan heyelan felaketinin en önemli nedenleri belirlendi. İşte Sözcü gazetesindeki köşesinde İsmail Saymaz’ın aktardığı o bilgilerin detayları:

