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  4. Erzincan’daki altın madenindeki facia ile ilgili yeni gelişme! Böyle görüntülendiler…

Erzincan’daki altın madenindeki facia ile ilgili yeni gelişme! Böyle görüntülendiler…

16.02.2024 11:42 | Son Güncelleme:
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Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağında arama kurtarma çalışmalarında dördüncü güne girilirken son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasından alınan toprak numuneleri de incelenmeye devam ediliyor. İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat’ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere burada bulunan Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'na, bazılarını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na götürüyor.

GÖZALTINA ALINAN 8 ZANLI ADLİYEDE

GÖZALTINA ALINAN 8 ZANLI ADLİYEDE

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J. R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.

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Gözaltı Erzincan İliç altın madeni Adliye maden faciası
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