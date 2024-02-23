Erzincan faciası sonrası dikkat çeken hamle! Erdoğan gece yarısı hepsini görevden aldı

ADALET BAKANLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım atandı; Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Sağlık ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üst kademelerine atamalar yapıldı.