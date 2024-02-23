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  4. Erzincan faciası sonrası dikkat çeken hamle! Erdoğan gece yarısı hepsini görevden aldı

Erzincan faciası sonrası dikkat çeken hamle! Erdoğan gece yarısı hepsini görevden aldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.02.2024 08:06 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de çok sayıda üst düzey atama ve dikkat çeken görevden almalar yaşandı. Erzincan'da yaşanan toprak kayması faciasının ardından Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kandemir, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Aydındağ, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcıları Bayram Arı ve Sami Sarıyıldız görevden alındı. İşte detaylar...

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete'de birçok yeni atama kararı ve bazı görevden almalar dikkat çekti. Erzincan'da yaşanan toprak kayması felaketinin ardından maden, petrol, kömür işletmelerinde görev değişiklikleri yaşandı.

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ADALET BAKANLIĞI

ADALET BAKANLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım atandı; Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Sağlık ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üst kademelerine atamalar yapıldı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı; Muhasebat Genel Müdürlüğüne Nazmi Zarifi Gürkan, Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Nuray Serdaroğlu Erbil, Kamu Sermayeli kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Muhammet Faruk Aykut, Teftiş Başkanlığına Kaan Kasım, MASAK Başkanlığına Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Birol İnceciköz, Telif Hakları Genel Müdürlüğüne Erkin Yılmaz, Sinema Genel Müdürlüğüne Birol Güven atandı. Düzce, Kastamonu, Samsun ve Sinop'un İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin atanmaları gerçekleştirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığı; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanlığına Asım Hocaoğlu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne Osman Kan, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İlhan Hatiboğlu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Celal Şahin, Teftiş Kurulu Başkanlığına Davut Eker, Strateji Geliştirme Başkanlığına Engin Karabaş atandı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt'un ataması yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Erzincan Recep Tayyip Erdoğan
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