Eşine yardım olsun diye başladı... Almanya'dan bile talep yağıyor! Kendini işin ortasında buldu, usta oldu

"26 YILDIR MESLEKTEYİM"

Öztürk, “Şu an 26’ncı yılımdayım. Aslında erkek işi gibi görünüyor ancak evlerin içerisini genelde kadınlar dekor ettiği için ben kadın işi gözüyle bakıyorum. Taşıma, kaldırma gibi durumlarda erkek gücüne ihtiyaç duyuyoruz ama kumaş seçimi, model seçimlerinde kadınlar daha çok önde oluyor. Bu nedenle bu sektörü de kadın mesleği olarak görüyorum." dedi.