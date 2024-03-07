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    4. Eşine yardım olsun diye başladı... Almanya'dan bile talep yağıyor! Kendini işin ortasında buldu, usta oldu

    Eşine yardım olsun diye başladı... Almanya'dan bile talep yağıyor! Kendini işin ortasında buldu, usta oldu

    07.03.2024 10:23
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    Ordu’da yaşayan 3 çocuk annesi Saliha Öztürk, eşine yardım için gittiği atölyede mesleği öğrenmesi ile başladığı koltuk tamiri ve döşemeciliğini 26 yıldır sürdürüyor. Öztürk, Almanya’dan da sipariş alıyor. Öztürk, “Ben burada atölyede tamirat diye başladım ancak 26 yıldır epey aşama kat ettiğimi gördüm. Sosyal medya ve müşteri potansiyeli derken güzel yerlere geldik. Şu anda Almanya’ya mal gönderiyorum." dedi.

    Altınordu ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Saliha Öztürk, genellikle erkeklerin yaptığı koltuk tamiri ve döşeme işlerini usta olarak yaklaşık 26 yıldır devam ettiriyor. Yıllar önce eşine yardım etmek için dükkanda çalışmaya başlayan Öztürk, yıllar içerisinde yaptığı ürünlerin beğenildiğini belirterek, Almanya’dan dahi sipariş aldığını söyledi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    ChefGPT

    'SALİHA USTA'NIN YAPTIĞI MOBİLYALAR ALMANYA'DAN TALEP GÖRÜYOR

    Öztürk yıllar önce eşinin yanına yardıma gittiğinde elinin bu mesleğe yatkın olduğunu fark ettiğini anlattı.

    "EŞİME YARDIMA GİTMİŞTİM, İŞİN İÇİNDE KENDİMİ BULDUM"

    "EŞİME YARDIMA GİTMİŞTİM, İŞİN İÇİNDE KENDİMİ BULDUM"

    Öztürk, “Koltuk döşeme atölyem var, tamirat ve imalat yapıyorum. Ben bu mesleğe ilk olarak eşime yardım olsun diye başladım. İlk olarak iş yerini bekleme, müşteri karşılama, koltuk sökme gibi işlemler yaptım. Sonrasında elimin yatkın olduğunu gördüm. Eşime destek olmak isterken işin ortasında kendimi buldum. Gayet de güzel oldu” diye konuştu.

    Öztürk müşterilerin taleplerine göre tamirat ve yeni baştan üretim yaptıklarını belirtti.

    "26 YILDIR MESLEKTEYİM"

    "26 YILDIR MESLEKTEYİM"

    Öztürk, “Şu an 26’ncı yılımdayım. Aslında erkek işi gibi görünüyor ancak evlerin içerisini genelde kadınlar dekor ettiği için ben kadın işi gözüyle bakıyorum. Taşıma, kaldırma gibi durumlarda erkek gücüne ihtiyaç duyuyoruz ama kumaş seçimi, model seçimlerinde kadınlar daha çok önde oluyor. Bu nedenle bu sektörü de kadın mesleği olarak görüyorum." dedi.

    Devamında Öztürk, "Meslekte sayımızın artması lazım. Birkaç tane değil, kadınların bu meslekte daha çok yer alması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

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    Almanya mobilya usta 5 yaş
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