Eşini cinsel içerikli videolarla tehdit edip fuhuş yaptırdı! İğrenç detay ortaya çıktı: 70 bine satıldım, hamileyim

'70 BİN TL KARŞILIĞINDA SATILDIM'

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan A.A., 11 yıl önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek kendisini evlenme vaadiyle kandıran Luey H.'nin yanına yerleştiğini söyledi. Luey H.'nin baskı ve tehditleriyle para karşılığı fuhuş yaptığını öne süren A.A., 5 ay önce de 55 yaşında bir kişiye 70 bin TL karşılığında satıldığını, 1 aylık da hamile olduğunu söyledi.