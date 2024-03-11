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  4. Eşini cinsel içerikli videolarla tehdit edip fuhuş yaptırdı! İğrenç detay ortaya çıktı: 70 bine satıldım, hamileyim

Eşini cinsel içerikli videolarla tehdit edip fuhuş yaptırdı! İğrenç detay ortaya çıktı: 70 bine satıldım, hamileyim

11.03.2024 12:00
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Osmaniye'de yıllardır yaşanan ve yeni ortaya çıkan olay akıllara durgunluk verdi. Suriye uyruklu Luey H. eşi ve Suriye'den yasa dışı yollarla yanına sığınan akrabası A.A.'ya zorla fuhuş yaptırdı. Eşini cinsel videolarla tehdit eden Luey H.'nin akrabasını da 5 ay önce 55 yaşındaki bir adama 70 bin lira karşılığında sattığı ortaya çıktı. Satılan kadının 1 aylık hamile olduğu tespit edildi.

Osmaniye’de, eşi E.İ. (27) ile kadın akrabası A.A.'ya (22) zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen Suriye uyruklu Luey H., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Luey H., tutuklandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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KADINLAR KURTARILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, Suriye uyruklu Luey H.'nin, Suriye uyruklu eşi E.İ. ve kadın akrabası A.A.'ya zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla iki kadın kurtarılırken, Luey H. ise gözaltına alındı.

'70 BİN TL KARŞILIĞINDA SATILDIM'

'70 BİN TL KARŞILIĞINDA SATILDIM'

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan A.A., 11 yıl önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek kendisini evlenme vaadiyle kandıran Luey H.'nin yanına yerleştiğini söyledi. Luey H.'nin baskı ve tehditleriyle para karşılığı fuhuş yaptığını öne süren A.A., 5 ay önce de 55 yaşında bir kişiye 70 bin TL karşılığında satıldığını, 1 aylık da hamile olduğunu söyledi.

EŞİNİ CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLARLA TEHDİT ETTİ

EŞİNİ CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLARLA TEHDİT ETTİ

E.İ. ise 4 yıldır şiddet gördüğü eşinin cinsel içerikli videolarıyla tehdit etmesi nedeniyle para karşılığında fuhuş yaptığını savundu.

İşlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen Luey H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadınlar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye fuhuş
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