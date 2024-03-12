Eski CHP avukatından para sayma görüntüleriyle ilgili gündem olacak çıkış! 'İlk defa duydum' dedi, AK Parti'den 'yalanınız batsın' tepkisi geldi

Dün akşam saatlerinde sosyal medyanın gündemi CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen görüntüler oldu. Videoda başrolde ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş yer aldı. Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler hem kulisleri hareketlendirdi hem başsavcılığı harekete geçirdi. Olayın gündem olmasının ardından CHP'den açıklama geldi. Ancak konuyla ilgili yapılan peş peşe açıklamalar devam etti.
CHP'de yeni gündem İBB İl Başkanlığı'nda çekilen görüntüler oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yer aldığı görüntülerde deste deste para sayıldığı görüldü. Paraların ise genel başkanlık seçiminde delegelere ödendiği iddia edildi. Konuyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklama yaptı.
CHP'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur.
4,5 yıl sonra servis edilen görüntülern amacı kuşkusuz CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır. Hele hele 4,5 yıl önceki olayı 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Kurultayı ile ilişkilendirmek eşyanın tabiatına aykıdır. Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın avukatlık ofisidir. Bu görüntüleri söz konusu avukatın bilgisi dahilinde sızdırıldığı alenidir."
Görüntülerin CHP’nin İl Binası alınırken çekildiği iddiasının ardından bir açıklamada Eski CHP Avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten geldi. Açıklamayı yalanlayan Çiçek, "Görüntülerdeki avukat arkadaşın ismini ilk defa duydum.