Eski CHP avukatından para sayma görüntüleriyle ilgili gündem olacak çıkış! 'İlk defa duydum' dedi, AK Parti'den 'yalanınız batsın' tepkisi geldi

Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur.