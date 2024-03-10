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  4. Eski eşi tarafından Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülmüştü! Doktor Feray Balkan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Eski eşi tarafından Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülmüştü! Doktor Feray Balkan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

10.03.2024 14:43
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Adana'da Acil Tıp Uzmanı Dr. Feray Balkan (39), eski eşi Seçkin Ergü (39) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülmüştü. Doktor Feray Balkan'ın yaşamını yitirmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Dr. Feray Balkan'ın cenazesi ise gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Feray Balkan, annesi Eda Balkan'ı ziyaret etmek için Adana'ya geldi. 1 yıl önce astsubay eşi Seçkin Ergü'den boşanan Feray Balkan, çocukları Asya (12) ve oğlu Aliş (4) ile gezdikten sonra annesinin evine döndü. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmana 8 Mart'ta giren Balkan, ardından eski eşinin binaya girdiğini fark etti. Çocuklarının asansöre bindiren Balkan, saat 18.00 sıralarında eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Ergü'nün beylik tabancası ile vurduğu Balkan hayatını kaybetti, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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YAKALANIP TUTUKLANDI, OLAYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, çiftin şiddetli geçimsizlik yaşandığı, bu nedenle boşandıkları belirtildi.

İşlemleri sonrası Seçkin Ergü tutuklanırken, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Balkan'ın 2 çocuğu ile apartmana giriş yaptığı, hemen ardından eski eşinin de binaya girdiği, ardından apartmandan çıkan Ergü'nün cep telefonu ile konuştuğu anlar, görüntülerde yer aldı.

Soruşturma ise sürüyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

TOPRAĞA VERİLDİ

Dr. Feray Balkan'ın (39) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Adana
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