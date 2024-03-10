Eski eşi tarafından Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülmüştü! Doktor Feray Balkan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Feray Balkan, annesi Eda Balkan'ı ziyaret etmek için Adana'ya geldi. 1 yıl önce astsubay eşi Seçkin Ergü'den boşanan Feray Balkan, çocukları Asya (12) ve oğlu Aliş (4) ile gezdikten sonra annesinin evine döndü. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmana 8 Mart'ta giren Balkan, ardından eski eşinin binaya girdiğini fark etti. Çocuklarının asansöre bindiren Balkan, saat 18.00 sıralarında eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Ergü'nün beylik tabancası ile vurduğu Balkan hayatını kaybetti, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

