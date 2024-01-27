Eski kışlar geri döndü... Kar yağışı etkisini artırdı, Doğu Anadolu beyaza büründü! Günlerdir devam ediyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından başlayan kar yağışı özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor. Bölgede günlerdir devam eden kar yağışı bir çok kentte hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum, Ağrı, Tunceli, Kars, Ardahan ve Erzincan adeta beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı her geçen saat yükselirken, araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlğk çekti. Onlar köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin gece gündüz mücadelesi sürüyor.

İşte Doğu Anadolu'dan kar manzaraları;

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

