Eski kışlar geri döndü... Kar yağışı etkisini artırdı, Doğu Anadolu beyaza büründü! Günlerdir devam ediyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından başlayan kar yağışı özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor. Bölgede günlerdir devam eden kar yağışı bir çok kentte hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum, Ağrı, Tunceli, Kars, Ardahan ve Erzincan adeta beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı her geçen saat yükselirken, araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlğk çekti. Onlar köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin gece gündüz mücadelesi sürüyor.
İşte Doğu Anadolu'dan kar manzaraları;
Kars'ta kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. klentte günlerdir etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran kar, hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, şehir merkezinde kar kalınlığının yaklaşık 25 santimetreye ulaşmasıyla hummalı çalışma başlattı. Kaldırım ve yollardaki karları küreyen ekipler, rampalarda da tuzlama çalışması yapıyor.
Karla kaplanan ağaçlar ve tarihi yapılar, beyaz örtüyle güzel görüntü oluşturdu. Sarıkamış ilçesinde de 3 gündür aralıklarla kar etkili oluyor. Yağışla, kar kalınlığı ilçe merkezinde 50, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 145 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Vatandaşlardan Cavit Üstündağ, "Eski kışları aratmayan kar yağdı, sabah evlerimizin önünde biriken karları temizledik." dedi. Belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Erzurum, dün akşam başlayan ve devam eden karla beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 21 santimetreye ulaştı, araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.
Yakutiye Medresesi ve parkların etrafı da beyaz örtüyle kaplandı, aç kalan sokak hayvanları yiyecek aradı.
Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.