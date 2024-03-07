Evde anne, yollarda usta ambulans şoförü! 'İlham kaynağım vinç operatörü olan annemdi'

Arslan, "Bir canı kurtarmak tarif edilebilen bir şey değil. Yaşandığı zaman biz birbirimize bile bu duyguyu anlatamıyoruz. İnsanın içinde farklı bir şey oluşuyor. Çok güzel bir duygu. İçimde çok farklı duygular oluyor. Bu işten emekli olmayı düşünüyorum" diye konuştu.