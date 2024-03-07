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    4. Evde anne, yollarda usta ambulans şoförü! 'İlham kaynağım vinç operatörü olan annemdi'

    Evde anne, yollarda usta ambulans şoförü! 'İlham kaynağım vinç operatörü olan annemdi'

    07.03.2024 12:09
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    Kocaeli’de kadın ambulans şoförleri ölüm ve kalım arasındaki ince çizgide adeta zamana karşı yarışıyor. Evde anne yollarda usta şoför olan kadınlar, yoğun trafikte önemli bir görev üstleniyor. 24 yıldır acil sağlık hizmetlerinde görev yaptığını söyleyen Ayla Arslan, "Sürücü olurken benim ilham kaynağım vinç operatörü olan annemdi. Taşıdığım sorumluluğun bilincindeyim ve yaptığım işi seviyorum" dedi.

    Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Ayla Arslan ile Nazlı Türkan Efe, yollarda zamana karşı yarışıyor. İleri sürüş teknikleri eğitimi alarak, yoğun trafikte önemli bir görev üstlenen kadınlar, yıllardır gelen anonsları duyar duymaz hızlıca istasyondan hayat kurtarmak için çıkıyor. Evde anne, yollarda usta şoför olan 112’nin kadın sürücüleri, hem olay yerinde hastaya müdahale ediyor hem de en yakın hastaneye yetiştiriyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    ChefGPT

    ACİLİN 'ANNE' ŞOFÖRLERİ

    24 yıldır acil sağlık hizmetlerinde görev yaptığını söyleyen Ayla Arslan, "Kadın olarak ambulans şoförlüğü yapmak çok gurur verici. Sahada çalışan 112 kadınları olarak yaptığımız iş ile gurur duyuyoruz. Hem zor işler başarıyoruz hem de ciddi anlamda sahada etkin olarak çalışıyoruz. Evde anneyiz, sahada farklı kadınlarız. Bunları başarmak çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

    "İLHAM KAYNAĞIM VİNÇ OPERATÖRÜ OLAN ANNEMDİ"

    "İLHAM KAYNAĞIM VİNÇ OPERATÖRÜ OLAN ANNEMDİ"

    Arslan, "Sürücü olurken benim ilham kaynağım vinç operatörü olan annemdi. Taşıdığım sorumluluğun bilincindeyim ve yaptığım işi seviyorum" dedi.

    "BİR CANI KURTARMAK TARİF EDİLEBİLEN BİR ŞEY DEĞİL"

    "BİR CANI KURTARMAK TARİF EDİLEBİLEN BİR ŞEY DEĞİL"

    Ayla Arslan, trafik kurallarını çok iyi bildiklerine dikkat çekerek, "Hızlı gidiyoruz gibi bir algı var ama biz önce güvenlik diyoruz. Önce güvenli gidiyoruz. Trafikte tehlikeye de girmiyoruz, tehlikeye de sokmuyoruz. Ayrıca taşıdığımız canların da sorumluluğunu üstlenmiş durumdayız. Bu yüzden sadece hız değil, görevimiz önce güvenlik sonra hastayı en yakın hastaneye ulaştırmak." dedi.

    Arslan, "Bir canı kurtarmak tarif edilebilen bir şey değil. Yaşandığı zaman biz birbirimize bile bu duyguyu anlatamıyoruz. İnsanın içinde farklı bir şey oluşuyor. Çok güzel bir duygu. İçimde çok farklı duygular oluyor. Bu işten emekli olmayı düşünüyorum" diye konuştu.

    "KADIN SAYIMIZI ARTIRMAK İÇİN EĞİTİMLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

    "KADIN SAYIMIZI ARTIRMAK İÇİN EĞİTİMLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

    20 yıldır sağlık personeli olarak çalıştığını, son 7 yıldır da ambulans şoförlüğü yaptığını ifade eden Nazlı Türkan Efe ise "4 yıldır ambulans ileri sürüş teknikleri eğitmenliği yapıyorum. Yeni başlayacak sürücü arkadaşlara eğitim veriyorum. Onlarca kişiyi eğitime aldık. Eğitimi başarıyla bitirenler sürücülüğe başladı, başarısız olanların eğitimleri tekrarlanıyor." dedi.

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    Ambulans şoförü kadın alara
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