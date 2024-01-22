'Evde kendileri yapamazlar' Isınmak isterken canınızı tehlikeye atmayın! Hayati 'kombi' uyarısı... Eski modelleri kullananlar dikkat

Soğuk havalarda en pratik ısınma yöntemlerinin başında kombiler geliyor. Kış aylarının gelişiyle kombi yeniden yanmaya başladı. Ancak kombiyi ısınmak için yeniden kullanmaya başlamadan önce bazı noktalara dikkat etmek çok önemli. Çünkü cihazların rutin bakımları hayati önem taşıyor. Evlerdeki kombiler bakımları ihmal edilmesi durumunda büyük risk oluşturuyor. Uzmanlar periyodik bakımların yetkili servisler tarafından yapılması konusunda uyarıda bulundu ve özellikle eski modellere dikkat çekti.