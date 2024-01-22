'Evde kendileri yapamazlar' Isınmak isterken canınızı tehlikeye atmayın! Hayati 'kombi' uyarısı... Eski modelleri kullananlar dikkat

Soğuk havalarda en pratik ısınma yöntemlerinin başında kombiler geliyor. Kış aylarının gelişiyle kombi yeniden yanmaya başladı. Ancak kombiyi ısınmak için yeniden kullanmaya başlamadan önce bazı noktalara dikkat etmek çok önemli. Çünkü cihazların rutin bakımları hayati önem taşıyor. Evlerdeki kombiler bakımları ihmal edilmesi durumunda büyük risk oluşturuyor. Uzmanlar periyodik bakımların yetkili servisler tarafından yapılması konusunda uyarıda bulundu ve özellikle eski modellere dikkat çekti.
Kış aylarında doğal gazlı evlerin ısınmasını sağlayan kombiler hayatı kolaylaştırıyor.
Ancak hayati önem taşıyan cihazların bakımlarının da aksatılmaması gerekiyor.
Kış ayları gelmesiyle kombiler açılırken, soğuk havalarda fazlasıyla kullanılan kombilerin bakımlarına ne kadar önem verildiğini bir kez daha düşünmek gerekiyor.
Haber Global'de yer alan habere göre; bakımları aksatılan ve yapılmayan kombiler tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.
Kombilerdeki tehlike son olarak Manisa'da gaz sızıntısından iki kardeşin hayatını kaybetmesi sonrası yeniden gündeme geldi.