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    4. 'Evde kendileri yapamazlar' Isınmak isterken canınızı tehlikeye atmayın! Hayati 'kombi' uyarısı... Eski modelleri kullananlar dikkat

    'Evde kendileri yapamazlar' Isınmak isterken canınızı tehlikeye atmayın! Hayati 'kombi' uyarısı... Eski modelleri kullananlar dikkat

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    22.01.2024 17:36 | Son Güncelleme:
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    Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla insanlar evlerinde kombilerini açmaya başladı. Kışın ısınmak için pratik bir yöntem olan kombiler, dikkatli kullanılmadığında hayati riskleri de içinde barındırıyor. Bu nedenle cihazların rutin bakımlarını yetkili servislere yaptırmak büyük önem taşıyor. Uzmanlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kombilerin bakımlarının her yıl periyodik olarak yetkili servislerce yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle eski modeller için de uyarıyor.

    Soğuk havalarda en pratik ısınma yöntemlerinin başında kombiler geliyor. Kış aylarının gelişiyle kombi yeniden yanmaya başladı. Ancak kombiyi ısınmak için yeniden kullanmaya başlamadan önce bazı noktalara dikkat etmek çok önemli. Çünkü cihazların rutin bakımları hayati önem taşıyor. Evlerdeki kombiler bakımları ihmal edilmesi durumunda büyük risk oluşturuyor. Uzmanlar periyodik bakımların yetkili servisler tarafından yapılması konusunda uyarıda bulundu ve özellikle eski modellere dikkat çekti.

    UZMANLARDAN KOMBİLERLE İLGİLİ HAYATİ UYARI

    Kış aylarında doğal gazlı evlerin ısınmasını sağlayan kombiler hayatı kolaylaştırıyor.

    Ancak hayati önem taşıyan cihazların bakımlarının da aksatılmaması gerekiyor.

    Kış ayları gelmesiyle kombiler açılırken, soğuk havalarda fazlasıyla kullanılan kombilerin bakımlarına ne kadar önem verildiğini bir kez daha düşünmek gerekiyor.

    Haber Global'de yer alan habere göre; bakımları aksatılan ve yapılmayan kombiler tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

    Kombilerdeki tehlike son olarak Manisa'da gaz sızıntısından iki kardeşin hayatını kaybetmesi sonrası yeniden gündeme geldi.

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    doğal gaz kombi kombi bakımı alara
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