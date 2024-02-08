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    4. Evde sıkılınca başladı! Hepsini çöpten topluyor... Siparişlere yetişemiyor 'Ek gelir kazanabilirler'

    Evde sıkılınca başladı! Hepsini çöpten topluyor... Siparişlere yetişemiyor 'Ek gelir kazanabilirler'

    08.02.2024 15:59 | Son Güncelleme:
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    Adana’da evde sıkılıp el işi kursuna giden kadın, çöplerden topladığı tahta ve şişeleri evde özel tasarım objelere dönüştürüyor. Çevresinden yoğun talep gören kadın, öncesinde malzemeleri satın aldığını ama artık sadece çöpten topladığını, kolaylıkla bulabildiğini söyledi. Kadın, ev kadınlarının el işi yaparak ek gelir kazanabileceğini vurguladı.

    Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yaşayan ev kadını Leyla Kana (46), evde sıkılınca belediyenin açtığı el işi kursuna gitti. Burada yaklaşık 1 yıl eğitim gören kadın, ardından satın aldığı tahta ve şişelerin üstlerine el emeği motifler yapıp özel tasarım objelere dönüştürdü.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    ÇÖPTEN TOPLADIĞI ŞİŞE VE TAHTALARI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR

    Çevresinden yoğun talep gören Kana, artık tahta ve şişe almak yerine çöplere atılan tahta ve şişeleri toplamaya başladı.

    Çöplerden tek tek şişe ve tahtaları bulan kadın daha sonra evinde onları temizliyor ve el işi motiflerle süsleyip özel tasarım objelere dönüştürüyor.

    "KADINLAR EK GELİR KAZANABİLİR"

    "KADINLAR EK GELİR KAZANABİLİR"

    Leyla Kana, ev kadınlarının el işi yaparak ek gelir kazanabileceklerini söyledi.

    Kana, “Kursa gittim ancak deprem olunca ara verdim. Evde bir şeyler yaparak kendimi geliştirmeye devam ettim. Ev ekonomisine nasıl katkı sağlarım diye düşündüm. Böyle orijinal, değişik geri dönüşüm parçalar ortaya çıktı." dedi.

    "BU PARÇALAR KOLAYLIKLA BULUNUR"

    "BU PARÇALAR KOLAYLIKLA BULUNUR"

    Kana, "Zaten gündelik hayatımda işlerimi hallederken etrafa muhakkak bakınıyorum. Hep tadilat yapıldı, yaz bitti. Bu parçalar kolaylıkla bulunur yeter ki dikkat etmeye çalışın, her yerden çıkıyor” ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    el işi kurs taht
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