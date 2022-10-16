Evde yapacağınız bu basit test kalp sağlığınızı gösteriyor! Erkenden önleminizi alın

Kalp hayati organlarımız arasında yer alıyor. Her yıl milyonlarca insan kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu durumu önlemek için kalp rahatsızlıklarını önceden teşhis etmek ve doğru tedavi yöntemini uygulamak gerekiyor. Karar'da yer alan habere göre kalp sağlığınızı öğrenmek için evde ufak bir test yapabilirsiniz. Ellerinizi sokacağınız buzlu su hastalıklar hakkında uyarıcı olabilir.

KALP SAĞLIĞI İÇİN

Aslında kalbin çalışması birçok faktöre bağlıdır: fiziksel aktivite, kalıtım, kilo, alınan tıbbi cihazlar ve stres. Kardiyoloğa gitmeden ve bir sürü test yapmadan önce, evde kendi kalbinizin ve dolaşım sisteminizin durumunu bağımsız olarak teşhis etmeye çalışabilirsiniz. Kalbin ve dolaşım sisteminin durumunu belirlemek için yapmanız gereken test oldukça basit.

BUZLU SU İLE SAĞLIĞINIZI ÖĞRENİN

Küçük bir kabı buzlu ve çok soğuk suyla doldurun. Avuç içlerinizi 30 saniye boyunca daldırın. Sonuçları değerlendirin: parmak uçlarınız çok solgun veya mavimsi olursa, büyük olasılıkla kan dolaşımıyla ilgili sorunlarınız vardır. Eğer kızarırlarsa, şu anda her şey yolunda demektir!

DOLAŞIM BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?