Evde yapacağınız bu basit test kalp sağlığınızı gösteriyor! Erkenden önleminizi alın

Kalp hayati organlarımız arasında yer alıyor. Her yıl milyonlarca insan kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu durumu önlemek için kalp rahatsızlıklarını önceden teşhis etmek ve doğru tedavi yöntemini uygulamak gerekiyor. Karar'da yer alan habere göre kalp sağlığınızı öğrenmek için evde ufak bir test yapabilirsiniz. Ellerinizi sokacağınız buzlu su hastalıklar hakkında uyarıcı olabilir.
KALP SAĞLIĞI İÇİN
Aslında kalbin çalışması birçok faktöre bağlıdır: fiziksel aktivite, kalıtım, kilo, alınan tıbbi cihazlar ve stres. Kardiyoloğa gitmeden ve bir sürü test yapmadan önce, evde kendi kalbinizin ve dolaşım sisteminizin durumunu bağımsız olarak teşhis etmeye çalışabilirsiniz. Kalbin ve dolaşım sisteminin durumunu belirlemek için yapmanız gereken test oldukça basit.
BUZLU SU İLE SAĞLIĞINIZI ÖĞRENİN
Küçük bir kabı buzlu ve çok soğuk suyla doldurun. Avuç içlerinizi 30 saniye boyunca daldırın. Sonuçları değerlendirin: parmak uçlarınız çok solgun veya mavimsi olursa, büyük olasılıkla kan dolaşımıyla ilgili sorunlarınız vardır. Eğer kızarırlarsa, şu anda her şey yolunda demektir!
DOLAŞIM BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Soluk cilt bölgeleri
- Gecikmiş yara iyileşmesi
- Uyuşma
- Soğuk uzuvlar
- Ağrı
- Nabız alamama
- Koşarken sınırlı dayanıklılık
KAN AKIMI VE DOLAŞIMA İYİ GELEN BESİNLER
NAR
Nar, güçlü vazodilatatör olan polifenol antioksidanlar ve nitratlarda özellikle yüksek olan sulu, tatlı meyvelerdir. Meyve suyu veya çiğ meyve veya gıda takviyesi olarak nar tüketen aktif bireylere yardımcı olabilecek kas dokusunun kan akışını ve oksijenlenmesini iyileştirebilir. 19 aktif bireyde yapılan bir çalışmada, kan akışının, kan damarının çapının ve egzersiz performansının artmasına karşı, 30 dakika önce 1.000 mg’lık nar özü alımının gerçekleştiği bulunmuştur. Başka bir çalışma, spor öncesi sırasında veya öncesinde 17 gram (500 ml) nar suyu tüketiminin, kas hasarı ve inflamasyonu azalttığını göstermiştir.
SOĞAN
Soğanlar, kalp sağlığına faydalı olan mükemmel bir flavonoid antioksidan kaynağıdır. Bu sebze, kan akışı arttığında damar ve damarlarınızın genişlemesine yardımcı olarak dolaşımı iyileştirir. 23 erkeğin 30 günlük bir çalışmasında, günde 4.3 gram soğan özü alarak, yemeklerden sonra kan akışını ve arter genişlemesini önemli ölçüde iyileştirdiği gösterilmiştir. Soğanlarda ayrıca damarlarda ve arterlerdeki inflamasyonu azaltarak kan akışını ve kalp sağlığını artıran antiinflamatuar özellikler de vardı
TARÇIN
Tarçın, artan kan akışı dahil olmak üzere birçok sağlık yararı olan bir baharattır. Hayvan çalışmalarında, tarçın, kalbe kan sağlayan koroner arterdeki kan damarı genişlemesi ve kan akışını iyileştirdiği gözlenmiştir. Fareler, sekiz hafta boyunca günlük olarak tarçın kabuğu ekstresinin kiloluk başına 91 mg (kg başına 200 mg) ile beslendiler, kontrol grubundaki sıçanlara kıyasla daha iyi kalp performansı ve koroner arter kan akışı daha iyi bir performans gösterdiği rapor edilmiştir. Ayrıca, araştırmalar tarçının kan damarlarınızı rahatlatarak insanlardaki kan basıncını etkili bir şekilde azaltabildiğini göstermektedir. Bu dolaşımı iyileştirir ve kalbinizi sağlıklı tutar. Tip 2 diyabetli 59 kişide yapılan bir çalışmada, günde 1.200 mg tarçın, 12 haftadan sonra ortalama 3,4 mmHg sistolik kan basıncını (en yüksek okuma) azaltmıştır
SARIMSAK
Sarımsak dolaşım ve kalp sağlığı üzerindeki yararlı etkisi ile iyi bilinir. Çalışmalar, sarımsağın içinde bulunan özellikle allisin ile kükürt bileşiklerinin kan damarlarınızı gevşeterek doku kan akışını ve daha düşük kan basıncını artırabileceğini düşündürmektedir. Aslında, sarımsak içeren diyetler, kan akış verimliliğinin bir göstergesi olan daha iyi akış aracılı vazodilatasyon (FMD) ile ilişkilidir. Koroner arter hastalığı olan 42 kişide yapılan bir çalışmada, üç ay boyunca günde iki kez 1.200 mg allisin içeren sarımsak tozu tabletleri tüketenlerde, plasebo grubuna kıyasla üst kol arterlerinde kan akışında % 50 iyileşme gösterildiği rapor edilmiştir
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