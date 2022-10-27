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  4. Evleri yanan 5 yaşındaki Alperen, küle dönen eşyasına ağladı

Evleri yanan 5 yaşındaki Alperen, küle dönen eşyasına ağladı

27.10.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki katlı evin birinci katında yangın çıkması sonucu ev adeta küle döndü.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki katlı evin birinci katında yangın çıkması sonucu ev adeta küle döndü. Evi yanan 5 yaşındaki Alperen ise küle dönen eşyasına ağladı. Küçük çocuğu ise annesi teselli etti.
Edinilen bilgiye göre olay geçen Salı günü saat 21.25 sıralarında Perşembe beldesi Kızılbel köyünde meydana geldi. Erkan Baycık’ın eşi Fatma ve 5 yaşındaki oğlu Alperen ile birlikte yaşadığı evinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin önünde yolun dar ve zorlu olmasından dolayı itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili itfaiye ekiplerince inceleme başlatılıp hasar tespit çalışması yapıldı.

Ailesiyle sokakta kalan küçük çocuk yanan bardağına ağladı
Yangında tüm eşyaları yanan Ertan Baycık ve eşi 1 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı. Büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ifade eden aile, geceyi komşularında geçirdiklerini ifade ettiler. Kış ayında sokakta kaldıklarını söyleyen Erkan Baycık, “Çocuğun yatak odasında yangın çıkmış. Yangını görünce çocuk annesine ‘Anne ev yanıyor’ diye söylüyor. Çocuk ise oradan kaçmış. Annesine odada televizyon izliyormuş ve alevleri görünce çocuğu alıp dışarı kaçmış. Canını zor kurtarmışlar. Komşular geldi, itfaiyeyi aramışlar. İtfaiyede buraya ulaşım zor olduğu için gelmesi 1 saate yakın sürdü. Yangına müdahale ettiler. Onlardan Allah razı olsun. Yoksa evimiz komple yanacaktı. Evimiz kullanılamaz halde, eşyalar komple yandı. Sıvaları yeni yaptırmıştım. Sıvalarda döküldü. Şuanda kullanılır halde değil. Cana bir şey olmadı. Ailemle birlikte komşuda kaldım. Komşu da sabahladık. Kalacak yerimiz şuanda yok. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Vereni vermeyen, eden ve etmeyenden de Allah razı olsun. Durumun zaten yardımla geçiniyorum. Durumum pek iyi değil. Engelli olduğunu ve günlük işlerde çalışarak ailesini geçindirdiğini söyleyen Erkan Baycık, “Devletten engelli maaşı olarak sadece bin 220 Türk lirası tutarında maaş alıyorum. Bununla geçiniyorum, günlük işlere de gidiyorum. İş oldukça çalışıyorum. Şuanda da kış mevsimi olduğu için mağdur kaldım. Evimiz tamir oluncaya kadar komşularımızda kalacağız, idare edeceğiz, başka çaremiz yok” dedi.

“Ailemiz mağdur, malum önümüz kış, küçük çocuk var”
Kızılbel Köyü Muhtarı Mehmet Çelik ise yaptığı konuşmasında şunları söyledi; “Bu köyde 2014’ten bu yana muhtarlık yapmaktayım. İhbar üzerine yangın ile ilgili derhal olay yerine geldik. Daha sonra Çaycuma itfaiyesini aradık. Perşembe belediyemizin itfaiyesi ile beraber olay yerine geldiler. Bu arada ben de itfaiye ekiplerine teşekkür ederim. Bizler muhtarlığımız ve köylümüzce beraber yangın çıktığından itibaren kendimiz müdahale ettik. Söndürme yaptık ama eşyaları kurtaramadık. İçerde tek tesellimiz küçük evladımızın olmasıydı. Onu da kurtardık. Can kaybımız yok Allah’a şükür. Ailemiz çok mağdur. Daha önceki evi zaten atıl durumdaydı. Biz muhtarlığımızca, çakılından çimentosuna kadar yardımcı olduk. Oturur hale getirdik. Ailesiyle birlikte buraya yerleştirdik. Zaten kendisi engellidir. Sosyal hizmetlerden yardım almaktadır. Ailemiz mağdur. Biz yine muhtarlık olarak elimizden gelen yardımı yapacağız. Bu aileye yardım talep ediyoruz. Malum önümüz kış, küçük çocuk var. Anasınıfına gidiyor. Durumu iyi değil. Eşyaları komple yandı. Yatacak yer yok. Yatak, giyim eşyası yok.”

Evleri yanan 5 yaşındaki Alperen, küle dönen eşyasına ağladı

Evleri yanan 5 yaşındaki Alperen, küle dönen eşyasına ağladı

Evleri yanan 5 yaşındaki Alperen, küle dönen eşyasına ağladı

Evleri yanan 5 yaşındaki Alperen, küle dönen eşyasına ağladı

Evleri yanan 5 yaşındaki Alperen, küle dönen eşyasına ağladı

Evleri yanan 5 yaşındaki Alperen, küle dönen eşyasına ağladı

Evleri yanan 5 yaşındaki Alperen, küle dönen eşyasına ağladı

Evleri yanan 5 yaşındaki Alperen, küle dönen eşyasına ağladı

Evleri yanan 5 yaşındaki Alperen, küle dönen eşyasına ağladı

Evleri yanan 5 yaşındaki Alperen, küle dönen eşyasına ağladı

Evleri yanan 5 yaşındaki Alperen, küle dönen eşyasına ağladı
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