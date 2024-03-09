Evli cani dehşet saçtı! Daha önce kaçırdığı kızın ailesini acımadan katletti: 3 ölü 1 ağır yaralı

Bitlis'in Mutki ilçesinde evli Cihan Oral, daha önce kaçırdığı Ayşe İnceyol'un (27) evini bastı. Oral, uzun namlulu silahla Ayşe İnceyol ile babası Musa (65) ve ağabeyi Neytullah İnceyol'u (35) öldürdü, annesi Nermin İnceyol’u (54) ise ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

