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  4. Evli cani dehşet saçtı! Daha önce kaçırdığı kızın ailesini acımadan katletti: 3 ölü 1 ağır yaralı

Evli cani dehşet saçtı! Daha önce kaçırdığı kızın ailesini acımadan katletti: 3 ölü 1 ağır yaralı

09.03.2024 11:26
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Kan donduran haber bu kez Bitlis'ten geldi. Mutki ilçesinde yaşayan ve evli olan Cihan Oral daha geçen sene kaçırdığı Ayşe İnceyol'un evini bastı. Geçen sene kızını bulup evine dönmesini sağlayan aile üyeleriyle Oral arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma sonrası uzun namlulu silahına sarılan Oral, Ayşe İnceyol, babası Musa ve ağabeyi Neytullah İnceyol'u katletti. Anne Nermin İnceyol ise ağır yaralandı. Cani şu anda her yerde aranıyor.

Bitlis'in Mutki ilçesinde evli Cihan Oral, daha önce kaçırdığı Ayşe İnceyol'un (27) evini bastı. Oral, uzun namlulu silahla Ayşe İnceyol ile babası Musa (65) ve ağabeyi Neytullah İnceyol'u (35) öldürdü, annesi Nermin İnceyol’u (54) ise ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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HEM EVLİ HEM KIZ KAÇIRDI

Olay, saat 03.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi Arpalıseki Mahallesi'nde meydana geldi. Muş'un Korkut ilçesine bağlı Azaklı köyünde oturan evli Cihan Oral, yaklaşık bir yıl önce Ayşe İnceyol'u kaçırdı. Ancak İnceyol ailesi, bir süre sonra kızlarını bulup eve getirdi. Cihan Oral, uzun namlulu silahını da yanına alarak dün gece ilçeye geldi.

BİR AİLEYİ KATLETTİ

BİR AİLEYİ KATLETTİ

Uzun namlulu silahla Ayşe İnceyol’un evine giden Cihan Oral ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Oral, silahını ateşleyip, dehşet saçtı. Oral, Ayşe İnceyol ile babası Musa ve ağabeyi Neytullah İnceyol’u öldürdü, annesi Nermin İnceyol’u ise ağır yaraladı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nermin İnceyol, ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen baba ve 2 çocuğunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarma, olayın ardından kaçan Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis katliam
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