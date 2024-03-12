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Eylem Tok'un oğlunun karıştığı korkunç kazada yaralanan gençler ilk defa konuştu! "Hepimiz beyaz ışık gördük"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
12.03.2024 17:33
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Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçtığı olayla ilgili olarak yeni detaylar ortaya çıktı. Tok'un 17 yaşındaki oğlunun lüks araçla çarparak yaraladığı gençler ilk kez bir araya gelerek olay anını ve ardından yaşananları anlattı. Kazada eniştesi Oğuz Acı’yı kaybeden 23 yaşındaki Tahsin Arslan kayıp telefonlardan birinin kendisine ait olduğunu söyleyerek "Muhtemelen cebimden alındı” dedi. Hasan Topal ise "Tam takviye yapıyorduk beyaz ışık gördük hepimiz. Sonra hastanedeydim." şeklinde konuştu.

Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C'nin karıştığı korkunç kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın yanında bulunan gençler acı geceden sonra ilk defa bir araya geldi. Kazada yaralanan İbrahim Gümüş, Tahsin Arslan, Süleyman Keçici ve Hasan Topal kaza anını ve ardından yaşanan anları anlattılar.


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"CEBİMDEKİ HER ŞEY DURUYOR CEP TELEFONUM YOK"

"CEBİMDEKİ HER ŞEY DURUYOR CEP TELEFONUM YOK"
Patronlardünyası.com'a konuşan ve eniştesi Oğuz Acı’yı kaybeden 23 yaşındaki Tahsin Arslan, kaza anını hatırlamadığı söyleyerek "Akşama doğru biz bir grup olarak yola çıkmıştık. Orada bir arıza yaşandı. Kurallar gereği dörtlüleri yaktık. Kaza anını hatırlamıyorum dedi. Olayın ardından kayıp olan telefonlardan birinin kendisine ait olduğunu söyleyen Arslan, “Telefonum Eylem Tok’un aracından çıkmış. Kazadan önce cebimdeydi ama cebimden çıkmadı. Fermuarlı cebimde kapalı şekilde muhafaza ediyordum. Zaten cebimde olan cüzdan gibi diğer eşyalarım olduğu yerde duruyordu. Muhtemelen cebimden alındı" şeklinde konuştu.

"TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALDIK"

"TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALDIK"
Kazadan sonra beyninde pıhtı oluştuğunu söyleyen Arslan, “ATV ile gezintiye çıkmıştık. Arıza olduk çektik kenara. Gelen aracın istikametindeydik. Yolu engellemedik gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldık. Aydınlatmalarımızla trafik kurallarına uyduk” diye konuştu. Arslan, “Kaza olabilir. İnsanlık hali her şey olabilir. Ama keşke insancıl olsalardı. Her insan kaza yapar, hata yapar. Ama ondan sonra gelişenler daha önemli” dedi.

"ARABALAR FARK ETSİN DİYE FLAŞÖRLERİMİZİ YAKTIK"

"ARABALAR FARK ETSİN DİYE FLAŞÖRLERİMİZİ YAKTIK"
Kazada bir diğer yaralanan isim 23 yaşındaki Hasan Topal kazadan sonra darbeye dayalı hafıza kaybı yaşadığını söyleyerek, “Bu kaza 1 Mart Cuma gecesi olmuş. Ben perşembe gecesini hatırlarken, Cuma gününün gündüzünü dahi hatırlamıyorum. Ufak detaylar, rüya gibi kesikler geliyor aklıma. Arkadaşın ATV'si bozulunca Oğuz abi, ‘Ben onun motorunu ters yöne çevireyim’ dedi. Flaşörlerimi ekledi, flaşörleri kuvvetliydi onun. Karşıdan gelen arabalar fark etsin diye” ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ BEYAZ IŞIK GÖRDÜK"

"HEPİMİZ BEYAZ IŞIK GÖRDÜK"
Kaza anında beyaz ışık gördüğünü hatırlayan Topal, şöyle konuştu: “Tam takviye yapıyorduk beyaz ışık gördük hepimiz. Sonra hastanedeydim. Olay Cuma akşamıydı. Benim aklım pazartesi günü geldi. Hatta Oğuz abi rahmetli olmuş. Ama rahmetli olduğunu bile bilmiyorum. Çevremdekilere sormuşum, ‘Oğuz abi neden rahmetli oldu?’ diye.”

"OĞUZ YOK DİYE BAĞIRIYORDU"

"OĞUZ YOK DİYE BAĞIRIYORDU"
Kazanın ardından sesler duyduğunu söyleyen Topal, “Biri Oğuz yok, Oğuz yok diye bağırıyordu. Onu hatırlıyorum. Meğer uçurumdan aşağıya düşmüş. Normalde bilincim açıkmış ama ben hiçbirini hatırlamıyorum. Kazayı gerçekleştiren kişinin ailesinden bugüne kadar kimse bize ulaşmadı” diye konuştu. 21 yaşındaki kazazede İbrahim Gümüş, “Oğuz abimizin vefat etmesi hepimizi derinden vurdu. Diğer dördümüzün de böyle ayakta olması, en azından yaşıyor olmamız biraz da olsa güç verdi. Birbirimize güç verdik” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Eylem Tok
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