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EYT çıkıyor mu? EYT kimleri kapsayacak?

15.02.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar,(EYT) için çalışmalar hala devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, heyecanla EYT ile ilgili açıklanacak son durumu bekliyor. Neredeyse her gün emekli olmak için hayal kuran vatandaşlar, EYT hakkında yapılacak yeni bir haberin açıklanmasını kolluyor. Milyonları ilgilendiren EYT, için çıkacak son durum hakkında meraklı bekleyiş devam ediyor.

EYT için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, için EYT son durumu anbean sorgulanıyor. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa takılanlar için çalışma başlatıldı. Emekliliği için çıkacak EYT kararını bekleyen vatandaşlar biran önce bir bu durumun sonuçlanmasını ve bir karara bağlanmasını istiyor.

EYT kimleri kapsıyor?

EYT'nin ne zaman çıkacağı son dönemlerin en merak edilen konularından birisi. Geçtiğimiz haftalarda AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için çalışma programı içerisinde olduğunu aktarmıştı. 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarına ek olarak yaş şartı getirilince bu duruma takılanlar EYT'li olarak adlandırıldı.
Geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin CNN TÜRK’te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin'in EYT hakkında yaptığı açıklaması şu şekilde; "Emeklilik meselesi 3 şarta bağlandı. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun.
Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.
Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar.
Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel.
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