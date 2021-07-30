Eyyam-ı Bahur nedir ve ne zaman başlayacak? Eyyam-ı Bahur tarihi 2021

Bugünden itibaren Türkiye'nin, yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisine gireceği bildirildi. Bunun ardından eyyamı bahur araştırılmaya başlandı. Eyyam-ı bahur'un yerini günümüzde "Afrika sıcakları" , "cehennem sıcakları" ve "çöl sıcakları" gibi terimler aldı. İşte ayrıntılar...

Eyyam-ı bahur nedir?

Eyyam-ı bahur 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Eyyam-ı bahur, yaz günlerinin en sıcak ve boğucu günlerine verilen isimdir. Eyyam-ı bahur Arapça kökenli Türkçe sözcüktür.

Eyyam-ı bahur'un kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında meydana geldiği kabul ediliyor. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart ayları arasında düşüyor. Eyyam-ı bahur'un kesin tarihi, içinde bulunulan boylama, koşullara ve bölgeye göre değişebilir.

Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Bu inanış Antik Roma ve Antik Yunan kültürlerinde de yaygındı. O zamanlarda boğucu sıcakların hakim olduğu o günlere Latince "dies caniculares" denirdi.

Eyyam-ı bahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde kaybetti. Türkçe'de bunaltıcı sıcakları tarif ederken artık "cehennem sıcakları" , "Afrika sıcakları" gibi terimler kullanılıyor.