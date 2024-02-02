Ezber bozan uyarı! Günde 10 bin adım atmak yerine... Meğer yanlış biliyormuşuz!

Gün içinde belirli bir sayıda adım atmanın sağlık için önemli olduğu düşüncesi yaygındır. Yeni bilimsel çalışmalar bu yaygın düşüncenin aksine günde 10 bin adım atmanın bir kural olmadığını gösteriyor. İşte sebebi...
Günde 10 bin adım atmak gereksiz yere insanlarda stres oluşturur. Bugün 10 bin adımın yerine başka ne koyabiliriz? Bununla ilgili bir araştırma yayımlandı.
Bu araştırma şunu diyor; Günde 5 kat merdiven yani ortalama 50 merdiven çıkarsanız bu kalp hastalıkları riskini önemli derecede düşürür. Asansör kullanmayarak kalp sağlığınızı çok daha iyi bir yere götürmüş olursunuz.
Uzun zamandır sağlıklı ve formda kalmak için günde 10 bin adım atmanın önemli olduğu söylense de, yeni bir çalışma 4 bin civarında atılacak adımın da yeterli olabileceğini gösterdi.
Dünya genelinde 226 binden fazla kişi üzerinde yapılan analiz, günlük 4 bin adımın herhangi bir nedenden dolayı erken ölüm riskini azaltmaya başlamak için yeterli olacağı sonucuna ulaştı.