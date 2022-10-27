Farkına varın! Karşınızdaki kişinin sizi sevmediğini gösteren davranışlar

İlk buluşma oldukça heyecanlı durumlara neden olabilmektedir. Bu heyecan nedeniyle çok açık görülen davranışlar bile fark edilemeyebiliyor. Bu durumlarda karşınızdaki kişinin size ilgisinin olmadığının farkına varamayabilirsiniz. Buluşmanızda iletişimi devam ettiren tek kişi olduğunuzda ilişki süreci olumsuz etkilenmektedir. Terapistler bize birinin senden hoşlanmadığına dair temel beden dili işaretlerini söylüyor. Kendinizi bu ilişkiye fazla kaptırmadan karşınızdakinin duygularını erkenden tespit edin.

SİZDEN HOŞLANMADIĞINI GÖSTEREN DAVRANIŞLAR

SENDEN UZAKLAŞIYORSA Bir kişinin genel konumu, size gerçek duyguları hakkında çok şey söyleyebilir. LMHC'den GinaMarie Guarino , "Birisi romantik bir bağlantısı olmayan bir kişinin yanında oturuyorsa, kollarını ve bacaklarını sıkıca tutabilir ve vücudunu o kişiden uzağa çevirebilir" diyor. "Oturan başka insanlar varsa, ilgilenmedikleri kişiden ziyade bu insanlara dikkat çekmek için masaya yaslanabilirler." Başka bir deyişle: kalçaları ve ayakları gövdenizden uzağa dönükse, randevunuz bir kıvılcım hissetmeyebilir.

ELLERİ KENETLİYSE Ellerini göğsüne sımsıkı tutmak, muhtemelen randevunun sana kapalı olduğu anlamına gelir. Guarino, "Birisi oturdukları kişiyle romantik bir şekilde ilgilenmiyorsa, ellerini kendilerine yakın tutabilir ve hatta birbirine kenetleyebilir" diyor. "Konuşmada kendilerini ifade etmek için ellerini kullanamayabilirler ve eğer yaparlarsa, ifadeler hareketli olmaktan ziyade küçük ve ince olacaktır." Peki, neden bu? Guarino, "Bu, dokunma veya el ele tutuşma fırsatlarını kapatmak ve ellerinin kişisel alanı içinde kalmaya ve diğer kişinin kişisel alanına izinsiz girmemeye yönelik olduğunu ifade etmek için yapılır" diye ekliyor.

SÜREKLİ ETRAFA BAKIYORSA Başka birinin gözleri üzerinizde değilse, bu bir çift olarak romantik beklentileriniz için iyiye işaret değildir. Guarino, "Birinin başka bir kişiden hoşlanmadığını gösteren başka önemli beden dili ipucu, odayı taramalarıdır" diyor. "Odayı taramak, odada ilgilenebilecekleri başkaları olup olmadığını görmek, çıkışları bulmak için bir araç veya kendilerini mazeret etmek için bir neden veya sadece o kişiyle göz teması kurmamak dahil olmak üzere birkaç nedenden dolayı olabilir."

BAŞINI SALLIYORSA Peaches and Screams klinik seksolog ve yakınlık danışmanı Katie Lason , "Kafa sallamak , evet ya da hayır anlamına gelebilecek sözlü olmayan bir iletişimdir" diyor . "Soldan sağa hayır demektir." Anlaşmazlık içinde başlarını sallıyor olabilirler veya bilinçaltında ilgisizce başlarını sallıyor olabilirler. Her iki durumda da, bu iyiye işaret değil.